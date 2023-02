La Maison Blanche : Biden a mis les parlementaires républicains sur la défensive au sujet des programmes de droits à prestations.

L'attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré aux journalistes voyageant avec Biden dans le Wisconsin qu'il ne faisait aucun doute que les républicains de la Chambre des représentants avaient appelé à des coupes dans les deux programmes, malgré leurs démentis criants mardi.

"De nombreux républicains de la Chambre des représentants ont appelé à sabrer profondément dans les prestations de Medicare et de la sécurité sociale", a-t-il déclaré. "Il les a appelés devant des millions et des millions d'Américains qui regardaient [...]. Il les a encore mis sur la défensive hier soir, et il va les interpeller."