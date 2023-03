La Maison Blanche a déclaré vendredi qu'il était "dangereux et inacceptable" que des élus ciblent l'accès des femmes aux pilules abortives médicamenteuses approuvées par le gouvernement fédéral.

Walgreens a annoncé jeudi qu'il ne distribuerait pas de pilules abortives dans les 20 États où les procureurs généraux ont dit à la chaîne de pharmacies qu'elle risquait d'enfreindre la loi si elle les fournissait par la poste.

"Les élus qui ciblent les pharmacies et leur capacité à fournir aux femmes l'accès à des médicaments sûrs, efficaces et approuvés par la FDA sont dangereux et tout simplement inacceptables", a déclaré Karine Jean-Pierre, attachée de presse de la Maison Blanche, interrogée sur l'annonce de la pharmacie.