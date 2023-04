Les autorités américaines ont été informées des projets de réduction de la production de pétrole de l'OPEP avant l'annonce de dimanche qui a surpris les marchés, mais elles ne savent pas pourquoi la décision a été prise, a déclaré un responsable de la Maison Blanche.

John Kirby, coordinateur de la communication stratégique au Conseil national de sécurité, a déclaré à la presse : "Nous avons été prévenus".

Interrogé sur les informations selon lesquelles les réductions étaient liées à l'incapacité des États-Unis à reconstituer rapidement la réserve stratégique de pétrole, M. Kirby a déclaré : "Je dirais simplement que je ne peux même pas commencer à spéculer sur les raisons de cette décision".

Les réductions ne sont pas souhaitables compte tenu de l'incertitude du marché, a déclaré M. Kirby, ajoutant que les États-Unis l'avaient clairement fait savoir à l'OPEP.

La Maison Blanche se concentre sur les consommateurs, et non sur les barils, a-t-il ajouté, et continuera à travailler avec les producteurs pour assurer la croissance et la baisse des prix pour les consommateurs.