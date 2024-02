La Maison Blanche a intensifié ses critiques à l'encontre du président républicain de la Chambre des représentants, Mike Johnson, vendredi, l'accusant de favoriser l'Iran et la Russie en ne soumettant pas au vote un projet de loi sur la sécurité nationale qui accorde une aide à l'Ukraine. L'Iran a fourni à la Russie un grand nombre de puissants missiles balistiques surface-surface, ont déclaré six sources à Reuters cette semaine, renforçant ainsi la coopération militaire entre les deux pays sanctionnés par les États-Unis.

L'Iran "soutient activement la guerre de la Russie en Ukraine et ses attaques contre les villes ukrainiennes", a déclaré Andrew Bates, secrétaire de presse adjoint et conseiller principal en communication, dans une note consultée par Reuters qui sera diffusée publiquement vendredi.

"Le président Biden s'oppose à l'Iran. Mais où est le prétendu engagement du président Johnson à ne pas 'apaiser l'Iran' dans tout cela ? Nulle part. Au contraire, son inaction profite à Poutine et à l'Ayatollah", indique le mémo.

Les hauts fonctionnaires de l'administration Biden ont passé le week-end dernier en Europe pour tenter d'apaiser les craintes liées à la perspective de la fin de l'aide militaire américaine à l'Ukraine, en assurant à leurs homologues de Paris, Berlin et Kiev, alors que la guerre entre dans sa troisième année, que Washington s'en sortira d'une manière ou d'une autre.

Lors des précédentes négociations avec les républicains du Congrès sur le plafond de la dette et d'autres dépenses, la Maison-Blanche de M. Biden a généralement évité les critiques publiques acerbes en se concentrant sur les négociations en coulisses. Mais elle a souvent ciblé M. Johnson, l'accusant dans un poème de la Saint-Valentin de menacer la sécurité des frontières.

La semaine dernière, le Sénat a approuvé un projet de loi de 95 milliards de dollars prévoyant une aide à l'Ukraine, à Israël et à Taïwan par un vote écrasant de 70 à 30, 22 républicains se joignant à la plupart des démocrates pour voter "oui".

M. Johnson a renvoyé la Chambre des représentants chez elle pour deux semaines de vacances sans soumettre la mesure au vote, déclarant : "Nous n'allons pas nous laisser forcer la main par le Sénat".

Selon lui, tout programme d'aide militaire et humanitaire international doit également comprendre des mesures visant à assurer la sécurité à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, après que les républicains ont bloqué une version du projet de loi qui prévoyait la plus grande révision de la politique d'immigration des États-Unis depuis des décennies.

Les républicains et les démocrates du Sénat se sont joints à ceux qui demandent l'adoption du projet de loi sur l'aide. Nombreux sont ceux qui pensent qu'elle serait adoptée par la Chambre des représentants avec un soutien bipartisan si M. Johnson autorisait la Chambre à voter.

"Poutine a fait savoir qu'il pourrait attaquer les pays de l'OTAN que les États-Unis sont tenus de défendre s'il réussit à s'imposer en Ukraine", prévient la note.

"Si les républicains de la Chambre des représentants facilitent la défaite de l'Ukraine, l'Amérique pourrait être confrontée à des coûts infiniment plus élevés que les investissements bipartisans que nous devons faire dans la capacité de l'Ukraine à se défendre", peut-on lire.

L'ancien président Donald Trump, favori pour l'investiture républicaine à la présidentielle et critique de longue date de l'alliance de l'OTAN, a menacé ces dernières semaines d'abandonner certains alliés européens s'ils devaient être attaqués par la Russie.