La Maison Blanche affirme que Biden et le président chinois Xi pourraient se parler dans les semaines à venir.

"Je ne serais pas surpris si, dans les semaines à venir, le président Biden et le président Xi se parlent à nouveau", a-t-il déclaré.

M. Sullivan s'est entretenu mercredi avec Yang Jiechi, un conseiller clé de Xi en matière de politique étrangère, et a déclaré avoir été "direct avec lui au sujet de nos préoccupations concernant les activités nucléaires et de missiles de la Corée du Nord et de notre point de vue selon lequel cela n'est pas dans l'intérêt de la Chine".

"Ce n'est pas dans l'intérêt de l'Amérique, et que la Chine devrait envisager de prendre toutes les mesures possibles pour réduire la possibilité d'un acte provocateur de la Corée du Nord, ... nous avons eu un bon échange sur ce sujet", a-t-il dit, ajoutant que Taïwan et d'autres questions ont également été abordées.

Biden atterrit en Corée du Sud vendredi soir, où il rencontre le nouveau président Yoon Suk-yeol avec la Corée du Nord en tête de l'ordre du jour.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a abandonné le gel des essais de missiles balistiques intercontinentaux et semble prêt à reprendre les essais de bombes nucléaires, peut-être pendant que Biden est dans la région.