M. Biden devrait se rendre en Corée du Sud et au Japon du 20 au 24 mai et s'entretenir avec ses homologues coréens et japonais. M. Psaki a déclaré que la Corée du Nord pourrait lancer un test de missile dès ce mois-ci.

Psaki a déclaré que Biden envisageait également une visite de la zone démilitarisée coréenne, mais qu'aucune décision définitive n'a été prise.