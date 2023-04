La Maison Blanche a appelé lundi à un cessez-le-feu immédiat des combats au Soudan entre l'armée et une force paramilitaire et a indiqué que des responsables américains étaient en contact avec les chefs militaires de ce pays.

"Nous déplorons l'escalade de la violence à Khartoum et ailleurs au Soudan. Nous appelons à un cessez-le-feu immédiat et sans conditions entre les Forces armées soudanaises (SAF) et les Forces de soutien rapide (RSF), a déclaré un porte-parole du Conseil national de sécurité de la Maison Blanche.

Le porte-parole a indiqué que des responsables américains avaient été en contact direct avec le chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhan, ainsi qu'avec le chef des Forces de soutien rapide, le général Mohamed Hamdan Dagalo, connu sous le nom de Hemedti.

Le message qui leur a été adressé est le suivant : "Nous les exhortons à mettre fin aux hostilités immédiatement et sans conditions préalables. Nous consultons très étroitement nos partenaires régionaux et autres sur la situation au Soudan", a déclaré le responsable.

"Cette dangereuse escalade met en péril les progrès réalisés à ce jour dans les négociations visant à rétablir la transition démocratique au Soudan, et elle sape les aspirations du peuple soudanais. Les Soudanais veulent que les combats cessent et qu'un Soudan démocratique voie le jour", a déclaré le porte-parole.