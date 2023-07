La Maison Blanche a regretté jeudi que Henry Kissinger ait pu bénéficier à Pékin d'une audience plus importante que celle de certains responsables américains en poste, après que l'ancien chef de la diplomatie a eu des entretiens en Chine.

M. Kissinger, architecte de la normalisation des relations entre Washington et Pékin dans les années 1970 en tant que secrétaire d'État et conseiller à la sécurité nationale dans les administrations des présidents Richard Nixon et Gerald Ford, a été chaleureusement accueilli comme un "vieil ami" par le président chinois Xi Jinping jeudi, alors que Pékin et Washington s'efforcent de rétablir des liens distendus.

La Maison Blanche a déclaré qu'elle était au courant du voyage mais qu'il s'agissait d'une visite privée d'un citoyen.

Dans le cadre de ces réunions, M. Kissinger, âgé de 100 ans, a également rencontré le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, et le ministre de la défense, Li Shangfu, qui a refusé de s'entretenir directement avec le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin.

Le général Li, nommé en mars, est toujours sanctionné par les États-Unis pour son rôle dans l'achat d'armes en 2017 à Rosoboronexport, le plus grand exportateur d'armes de Russie. Les responsables chinois ont déclaré à plusieurs reprises qu'ils souhaitaient que ces sanctions, imposées en 2018, soient abandonnées pour faciliter les discussions.

"Il est regrettable qu'un simple citoyen puisse rencontrer le ministre de la Défense et avoir une communication et que les États-Unis ne puissent pas le faire", a déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Kirby.

"C'est un problème que nous voulons résoudre. C'est pourquoi nous continuons à essayer de rétablir les lignes de communication militaires, car lorsqu'elles ne sont pas ouvertes et que vous êtes dans une période comme celle-ci où les tensions sont élevées, les erreurs de calcul aussi, alors le risque est élevé".

M. Kirby a déclaré que les responsables de l'administration "attendent avec impatience le retour du secrétaire Kissinger, pour savoir ce qu'il a entendu, ce qu'il a appris, ce qu'il a vu".

Les tensions entre les deux plus grandes économies du monde se sont aggravées sur toute une série de sujets, notamment la guerre en Ukraine, Taïwan et les restrictions commerciales.

Washington a tenté de rétablir les canaux de communication sur ces questions et sur d'autres, en organisant récemment des visites diplomatiques de haut niveau.

L'envoyé présidentiel américain John Kerry a conclu mercredi de longues discussions avec Pékin sur la lutte contre le changement climatique et l'actuel secrétaire d'État Antony Blinken s'est rendu à Pékin le mois dernier.

Le mois dernier, le président Joe Biden a déclaré qu'il souhaitait rencontrer M. Xi dans les mois à venir, certains responsables espérant des entretiens en tête-à-tête dès le sommet du Groupe des 20 qui se tiendra en septembre à New Delhi ou lors d'une réunion de la Coopération économique Asie-Pacifique prévue en novembre à San Francisco.