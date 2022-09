Le rapport du National Assessment of Educational Progress indique que les enfants de 9 ans ont perdu du terrain en mathématiques et que les résultats des tests de lecture ont connu la plus forte baisse depuis plus de 30 ans.

"Nous devons réparer les dommages causés par la dernière administration", a déclaré Karine Jean-Pierre, porte-parole de la Maison Blanche, en réponse au rapport.