La Maison Blanche demande au Congrès 500 millions de dollars pour moderniser la réserve pétrolière

Si elle est approuvée par le Congrès, la demande, publiée par la Maison Blanche mardi, fournit au ministère de l'Énergie (DOE) des fonds pour améliorer les quatre sites SPR le long des côtes du Texas et de la Louisiane.

Le président Joe Biden a annoncé le plus grand retrait jamais effectué de la réserve au début de l'année, soit 180 millions de barils, dans le but de faire baisser les prix du pétrole qui ont bondi après l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février. Cette libération historique de pétrole a poussé les réserves du SPR à leur plus bas niveau depuis mars 1984.

Le pétrole du SPR est stocké dans des cavernes de sel souterraines creusées qui peuvent se déplacer et nécessiter une maintenance lorsque le pétrole est retiré et remplacé. Les pompes et les équipements en acier de l'installation sont également soumis à un brassage constant d'air humide et salé, qui peut être corrosif.

Le financement proposé "permettrait au SPR de maintenir à la fois

les niveaux de préparation opérationnelle et également d'atténuer les déficits prévus en raison de problèmes de chaîne d'approvisionnement, de la pandémie COVID-19 et des retards de calendrier connexes", a déclaré la Maison Blanche dans la demande.

Le financement du SPR a été inclus dans la proposition de la Maison Blanche pour près de 38 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine dans le cadre d'une demande de financement supplémentaire. Les fonds destinés à l'Ukraine pour la durée de l'année fiscale iraient à l'équipement de défense, à l'aide humanitaire et au soutien à la sécurité nucléaire, a déclaré la Maison Blanche.

La demande comprend également 126,3 millions de dollars pour l'Administration nationale de la sécurité nucléaire, qui fait partie du DOE, afin de se prémunir contre d'éventuels incidents nucléaires et radiologiques en Ukraine, a déclaré la Maison Blanche. Elle aiderait également l'Ukraine à décrocher les matières nucléaires et radiologiques, et à empêcher la contrebande illicite de matières nucléaires, radiologiques et à double usage.

La Russie a revendiqué la propriété de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia en Ukraine, la plus grande d'Europe. Des bombardements répétés ont endommagé des bâtiments et coupé des lignes électriques essentielles pour refroidir le combustible du réacteur et éviter une fusion nucléaire. La Russie et l'Ukraine se rejettent mutuellement la responsabilité des bombardements.

Le DOE et la Maison Blanche n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de précisions sur les raisons pour lesquelles le SPR doit être modernisé.