La Maison Blanche et la Commission européenne vont lancer le premier accord d'IA du genre

Un haut fonctionnaire de l'administration américaine, discutant de l'initiative peu avant l'annonce officielle, l'a qualifiée de premier accord d'envergure sur l'IA entre les États-Unis et l'Europe. Auparavant, les accords sur la question avaient été limités à des domaines spécifiques tels que l'amélioration de la vie privée, a déclaré le fonctionnaire.

La modélisation de l'IA, qui fait référence aux algorithmes d'apprentissage automatique qui utilisent les données pour prendre des décisions logiques, pourrait être utilisée pour améliorer la rapidité et l'efficacité des opérations et des services gouvernementaux.

"La magie ici réside dans la construction de modèles communs [tout en] laissant les données là où elles se trouvent", a déclaré le haut fonctionnaire de l'administration. "Les données américaines restent aux États-Unis et les données européennes y restent, mais nous pouvons construire un modèle qui parle aux données européennes et américaines, car plus il y a de données et plus elles sont diverses, meilleur est le modèle."

L'initiative permettra aux gouvernements d'avoir un meilleur accès à des modèles d'IA plus détaillés et plus riches en données, ce qui se traduira par des réponses d'urgence et une gestion du réseau électrique plus efficaces, entre autres avantages, a déclaré le responsable de l'administration.

En ce qui concerne le réseau électrique, le fonctionnaire a déclaré que les États-Unis collectent des données sur la façon dont l'électricité est utilisée, où elle est produite et comment équilibrer la charge du réseau afin que les changements météorologiques ne le mettent pas hors service.

De nombreux pays européens ont des points de données similaires qu'ils recueillent concernant leurs propres réseaux, a déclaré le responsable. Dans le cadre du nouveau partenariat, toutes ces données seraient exploitées dans un modèle commun d'IA qui produirait de meilleurs résultats pour les gestionnaires d'urgence, les opérateurs de réseau et d'autres personnes faisant appel à l'IA pour améliorer les systèmes.

Le partenariat ne concerne pour l'instant que la Maison Blanche et la Commission européenne, le bras exécutif de l'Union européenne à 27 membres. Le haut fonctionnaire de l'administration a déclaré que d'autres pays seront invités à s'y joindre dans les mois à venir.