Les négociateurs du président démocrate Joe Biden et du président républicain de la Chambre des représentants Kevin McCarthy devraient se réunir à nouveau mercredi matin, selon une source au fait du dossier, afin de trouver un accord pour relever le plafond de la dette des États-Unis, qui s'élève à 31 400 milliards de dollars, et d'éviter un défaut de paiement catastrophique.

À un peu plus d'une semaine de l'échéance, M. Biden et le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, restent profondément divisés sur la manière d'aller de l'avant.

Les républicains préconisent de fortes réductions des dépenses, tandis que les démocrates proposent de ne pas augmenter les dépenses et de recourir à de nouveaux impôts pour réduire la dette de l'État fédéral.

L'impasse qui dure depuis des mois a effrayé Wall street, pesant sur les actions américaines et augmentant le coût des emprunts du pays. Le département du Trésor a prévenu qu'il pourrait se trouver à court de liquidités pour répondre à tous ses besoins dès le 1er juin.

Mais les équipes de négociation de M. Biden et de M. McCarthy, qui n'ont fait état d'aucun progrès significatif après une réunion de deux heures au Capitole mardi, sont confrontées à un calendrier encore plus serré, car il pourrait facilement falloir une semaine pour inscrire un accord dans une loi et le faire adopter par le Congrès, qui est étroitement divisé.

"L'écart le plus important que nous avons est la question du financement", a déclaré le principal négociateur de M. McCarthy, le représentant Garret Graves, à l'issue des discussions de mardi. Les républicains veulent ramener les dépenses pour l'exercice fiscal 2024, qui commence en octobre, au niveau de 2022, tandis que les démocrates veulent les maintenir au niveau de cette année.

Karine Jean-Pierre, porte-parole de la Maison Blanche, a qualifié les négociations d'"incroyablement difficiles".

"Les deux parties doivent comprendre qu'elles n'obtiendront pas tout ce qu'elles veulent", a déclaré Mme Jean-Pierre lors d'une conférence de presse.

Les négociateurs ne sont pas d'accord sur les propositions des républicains visant à imposer de nouvelles exigences en matière de travail pour les programmes de prestations destinés aux Américains à faible revenu, à assouplir les règles d'autorisation dans le domaine de l'énergie et à récupérer certains fonds non dépensés que le Congrès a autorisés pour lutter contre la pandémie de grippe aviaire.

Une source au fait des négociations de la Maison-Blanche a déclaré que M. Biden était "disposé à rencontrer le président de la Chambre des représentants à mi-chemin" et qu'il avait proposé un compromis comprenant un gel des dépenses, l'annulation d'une grande partie des fonds non dépensés pour la lutte contre la pandémie de grippe aviaire et un plafonnement des dépenses sur deux ans, conformément aux précédents accords budgétaires bipartisans.

M. McCarthy "prétend vouloir négocier, mais aujourd'hui il a déclaré que la seule concession qu'il était prêt à faire était d'empêcher le défaut de paiement, ce qui est une responsabilité constitutionnelle fondamentale de son poste", a ajouté la source.

Le Congrès doit régulièrement relever la limite de la dette nationale qu'il s'est lui-même imposée pour couvrir le coût des dépenses et des réductions d'impôts qu'il a déjà approuvées. Il l'a fait trois fois pendant les quatre années du républicain Donald Trump à la Maison Blanche sans déclencher une impasse similaire.

La dernière fois que le gouvernement fédéral est passé aussi près du défaut de paiement, c'était en 2011, avec un clivage de pouvoir similaire à Washington - un président et une majorité au Sénat démocrates et une Chambre contrôlée par les républicains.

Chaque parti est également confronté à une opposition interne aux négociations, les républicains intransigeants insistant sur les fortes réductions de dépenses qu'ils ont adoptées dans un projet de loi de la Chambre des représentants le mois dernier et les démocrates progressistes s'opposant à des réductions de dépenses ou à de nouvelles exigences en matière de travail.

Pendant des mois, M. Biden a affirmé qu'il ne négocierait pas le relèvement de la limite de la dette, avant de faire marche arrière et d'entamer des discussions avec M. McCarthy au cours des dernières semaines.