La Maison Blanche et les défenseurs des droits de l'homme ont dénoncé mercredi la décision d'une école de Floride de retirer le poème récité par la célèbre auteure Amanda Gorman lors de la cérémonie d'investiture du président Joe Biden de la partie de sa bibliothèque réservée aux écoles élémentaires, qualifiant cette décision de censure.

Le poème de Mme Gorman, qui est noire et qui est devenue la plus jeune poétesse d'inauguration de l'histoire des États-Unis lorsqu'elle a fait une lecture émouvante de "The Hill We Climb", propose une vision pleine d'espoir pour un pays profondément divisé, louant des États-Unis "meurtris, mais entiers".

L'ouvrage "The Hill We Climb" a été écrit pour que tous les jeunes puissent se reconnaître dans un moment historique, et le président et son administration sont tout à fait d'accord avec elle", a déclaré Karine Jean-Pierre, secrétaire de presse de la Maison-Blanche, lors d'une conférence de presse tenue mercredi. "Interdire des livres, c'est de la censure, un point c'est tout", a-t-elle ajouté, ajoutant : "Cela limite la liberté des Américains".

Les écoles publiques du comté de Miami-Dade ont confirmé mardi que le livre avait été retiré de la partie de la bibliothèque réservée aux élèves de l'école élémentaire et à ceux des classes inférieures.

"Le livre intitulé "The Hill We Climb" de @TheAmandaGorman n'a jamais été interdit ou retiré de l'une de nos écoles", a déclaré le district scolaire sur Twitter. "Le livre est disponible à la médiathèque dans la collection des classes moyennes.

Mme Gorman a déclaré mardi qu'elle était "effondrée" après avoir appris que le livre, qui comprenait le poème ainsi qu'une introduction de la célèbre Oprah Winfrey, avait été déplacé.

Elle a également publié ce qu'elle a appelé une copie d'une plainte déposée contre le livre par un parent de Floride, qui affirmait que le poème faisait indirectement "la promotion de la haine" et identifiait par erreur Mme Winfrey comme l'auteur.

La plainte et la décision subséquente de déplacer le livre sont les derniers exemples en date des tentatives faites en Floride et dans d'autres États dirigés par des républicains pour restreindre l'accès des élèves à des documents mettant en lumière l'histoire afro-américaine, les questions raciales ou les droits des LGBTQ.

L'année dernière, une étude commandée par l'Every Library Institute a révélé que les Américains s'opposent massivement à l'interdiction des livres et sont prêts à l'envisager lors du vote. Le bureau de la liberté intellectuelle de l'American Library Association (ALA) a enregistré le plus grand nombre de tentatives d'interdiction de livres en 2022 depuis qu'il a commencé à les recenser il y a plus de 20 ans.

La directrice exécutive de l'ALA, Tracie Hall, a annoncé que son organisation présenterait Mme Gorman en tant qu'oratrice principale lors de sa conférence annuelle afin de "soutenir sa liberté d'expression" face aux "efforts de censure qui sapent notre Constitution et menacent notre démocratie".

L'administration du gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, a également rejeté certaines parties d'un nouveau cours de niveau avancé sur les études afro-américaines dans les écoles secondaires et a interdit l'enseignement de la théorie critique de la race, une méthode universitaire permettant de discuter du racisme systémique dans le système juridique, dans certains cours universitaires.