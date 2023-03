Mercredi, de hauts responsables de la Maison Blanche et le directeur du Bureau de protection financière des consommateurs (CFPB) demanderont aux États d'intensifier leurs efforts pour lutter contre les frais surprises que les consommateurs sont contraints de payer pour toutes sortes d'opérations, de la location d'un logement à la facture de câble.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le président Joe Biden à l'échelle du gouvernement pour réduire ou éliminer les "faux frais" qui font grimper les coûts pour les consommateurs. Certaines agences ont déjà pris des mesures, notamment une proposition de règlement du CFPB visant à réduire la plupart des frais de retard des cartes de crédit et une proposition du ministère des transports visant à obliger les compagnies aériennes à divulguer tous les frais à l'avance.

M. Biden a promis de continuer à s'attaquer au problème au niveau fédéral, mais la Maison-Blanche a déclaré mercredi que l'action des gouvernements des États est également "essentielle" pour débarrasser l'économie américaine de milliards de dollars de "frais inutiles, inévitables ou surprenants".

Afin de stimuler leurs efforts, la Maison-Blanche organisera mercredi une réunion virtuelle avec des centaines de législateurs d'État, dont certains feront part des mesures qu'ils ont prises pour réduire ou éliminer les frais inutiles en renforçant l'application de la loi, en adoptant de nouvelles lois ou même en modifiant leurs contrats avec des fournisseurs tiers.

La Commission publiera également un nouveau guide décrivant les mesures que les États peuvent prendre.

"Ces faux frais, qui ne sont souvent pas divulgués à l'avance et ne sont révélés qu'une fois que le consommateur a décidé d'acheter quelque chose, masquent les prix réels et diluent les forces de la concurrence sur le marché qui sont le fondement de l'économie américaine", indique le guide.

Le directeur du CFPB, Rohit Chopra, prendra la parole lors de l'événement, qui sera retransmis en direct à 13 heures, de même que la conseillère de M. Biden en matière de politique intérieure, Susan Rice, et sa nouvelle conseillère économique principale, Lael Brainard, qui a quitté la Réserve fédérale le mois dernier.

Dans une lettre distincte datée de mardi, la secrétaire au logement et au développement urbain, Marcia Fudge, a exhorté les fournisseurs de logements et les gouvernements des États et des collectivités locales à protéger les locataires contre les "frais cachés, redondants ou inutiles" qui frappent le plus durement les personnes à revenus faibles ou modestes.