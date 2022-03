La Maison Blanche lance COVID.gov dans un contexte de demande de fonds supplémentaires et de rappels.

L'administration Biden a lancé mercredi un nouveau site Web pour fournir un centre d'information sur le COVID-19 dans le cadre d'un effort continu pour préparer les Américains à vivre avec le coronavirus.

Le lancement de COVID.gov intervient un jour après que les autorités sanitaires américaines aient approuvé une deuxième injection de rappel pour les Américains âgés de 50 ans et plus et ceux qui sont immunodéprimés, deux ans après le début de la pandémie.

Le président Joe Biden, qui a eu 79 ans en novembre, recevra sa quatrième dose de vaccin COVID plus tard dans la journée de mercredi lorsqu'il fera le point sur la lutte du pays contre le COVID-19 dans un discours à la Maison Blanche.

M. Biden, qui doit prendre la parole à 13h30 (1730 GMT), a jusqu'à présent reçu le vaccin Pfizer Inc/BioNTech SE, bien qu'une quatrième dose du vaccin de Moderna Inc ait également été approuvée mardi.

Près de 982 000 personnes aux États-Unis sont décédées du COVID depuis le début de l'année 2020 au cours de plusieurs vagues de la maladie, selon une analyse de Reuters des données locales.

Bien que les vaccins et les thérapies de plus en plus disponibles pour le COVID-19 aient réduit les maladies graves et les décès, les responsables de la santé publique surveillent la BA.2, une sous-variante Omicron qui représente maintenant plus de la moitié de tous les cas américains.

Les responsables américains ont déclaré qu'ils ne s'attendaient pas à une autre vague importante, mais ils ont noté que les cas de COVID pourraient augmenter à partir de BA.2 ou d'une variante ultérieure, ce qui reflète la position de l'administration selon laquelle le pays doit apprendre à vivre avec ce coronavirus et à s'y adapter à un certain niveau.

M. Biden a demandé au Congrès une autre tranche de financement pour payer les vaccinations et les traitements actuels ainsi que pour renforcer la préparation de la nation à de futures épidémies, mais l'argent a été exclu du dernier projet de loi de financement du gouvernement fédéral.

Les démocrates du Congrès ont déclaré qu'ils examineraient le financement de COVID séparément, mais ils ne l'ont pas encore fait. À la mi-mars, M. Biden a averti que le gouvernement américain serait bientôt à court de fonds pour les fournitures sans un soutien supplémentaire.

La directrice des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies, Rochelle Walensky, et d'autres hauts responsables de la santé de l'administration Biden doivent informer les législateurs lors d'une audience de la Chambre des représentants mercredi après-midi.

Plusieurs membres du bureau de communication de la Maison Blanche, dont Jen Psaki, ont récemment été testés positifs au COVID. (Reportage de Susan Heavey et Trevor Hunnicutt ; montage de Jonathan Oatis et Bill Berkrot)