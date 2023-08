La Maison Blanche a annoncé mercredi qu'elle avait lancé un cyber-concours doté de plusieurs millions de dollars afin d'encourager l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) pour trouver et corriger les failles de sécurité dans les infrastructures du gouvernement américain, face à l'utilisation croissante de cette technologie par les pirates informatiques à des fins malveillantes.

"La cybersécurité est une course entre l'attaque et la défense", a déclaré Anne Neuberger, conseillère adjointe à la sécurité nationale pour les technologies cybernétiques et émergentes.

"Nous savons que des acteurs malveillants utilisent déjà l'IA pour accélérer l'identification des vulnérabilités ou créer des logiciels malveillants", a-t-elle ajouté dans une déclaration à Reuters.

De nombreuses organisations américaines, qu'il s'agisse de groupes de soins de santé, d'entreprises manufacturières ou d'institutions gouvernementales, ont été la cible de piratages ces dernières années, et des responsables ont mis en garde contre les menaces à venir, en particulier de la part d'adversaires étrangers.

Les commentaires de M. Neuberger sur l'IA font écho à ceux que le chef de la cybersécurité du Canada, Samy Khoury, a formulés le mois dernier. Il a déclaré que son agence avait constaté que l'IA était utilisée pour tout, de la création de courriels d'hameçonnage à la diffusion de désinformation, en passant par l'écriture de codes informatiques malveillants.

Le concours, d'une durée de deux ans, prévoit des récompenses d'environ 20 millions de dollars et sera dirigé par la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), l'organisme gouvernemental américain chargé de créer des technologies pour la sécurité nationale, a indiqué la Maison-Blanche.

Google (Alphabet), Anthropic, Microsoft et OpenAI - les entreprises technologiques américaines à la pointe de la révolution de l'IA - mettront leurs systèmes à disposition pour le concours, a indiqué le gouvernement.

Ce concours constitue une tentative officielle de s'attaquer à une menace émergente que les experts tentent encore d'appréhender pleinement. L'année dernière, des entreprises américaines ont lancé une série d'outils d'IA générative, tels que ChatGPT, qui permettent aux utilisateurs de créer des vidéos, des images, des textes et des codes informatiques convaincants. Les entreprises chinoises ont lancé des modèles similaires pour rattraper leur retard.

Selon les experts, ces outils pourraient faciliter grandement, par exemple, les campagnes de piratage de masse ou la création de faux profils sur les médias sociaux pour diffuser de fausses informations et de la propagande.

"Notre objectif avec le DARPA AI Challenge est de catalyser une plus grande communauté de cyberdéfenseurs qui utilisent les modèles d'IA participants pour courir plus vite - en utilisant l'IA générative pour renforcer nos cyberdéfenses", a déclaré M. Neuberger.

L'Open Source Security Foundation (OpenSSF), un groupe d'experts américains qui tente d'améliorer la sécurité des logiciels libres, sera chargé de veiller à ce que le "code logiciel gagnant soit mis en œuvre immédiatement", a indiqué le gouvernement américain.