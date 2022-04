La Maison Blanche met en garde contre l'"escalade des vulnérabilités" pour les États-Unis en raison du problème des semi-conducteurs.

Le directeur du Conseil économique national de la Maison Blanche, Brian Deese, a déclaré aux journalistes lors d'un petit-déjeuner mercredi que "les meilleures estimations sont que le manque de semi-conducteurs disponibles a probablement enlevé un point de pourcentage complet du PIB en 2021".

Le briefing leur "fournira notre dernière analyse de la communauté du renseignement et du département de la défense autour des vulnérabilités et des risques fondamentaux pour notre économie et notre sécurité nationale" de la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs.

La Maison Blanche a fait pression sur le Congrès pour qu'il approuve 52 milliards de dollars de subventions américaines pour la fabrication de puces à semi-conducteurs après des mois de discussions.

Le Sénat a d'abord adopté une loi sur les puces en juin qui autorisait également 190 milliards de dollars pour renforcer la technologie et la recherche américaines afin de concurrencer la Chine, tandis que la Chambre des représentants a adopté sa version début février. M. Deese a déclaré qu'il espère que le Sénat et la Chambre nommeront des négociateurs cette semaine afin d'entamer "rapidement" un processus formel visant à finaliser un projet de loi de compromis.

"Les risques sont profonds", a déclaré M. Deese à propos de ce à quoi l'économie américaine serait confrontée en cas de perturbation grave. M. Deese a cité "les mesures économiques prises par des concurrents clés - plus particulièrement la Chine - autour des vulnérabilités croissantes que nous avons à cause de la question des semi-conducteurs."

Une pénurie persistante de puces à l'échelle de l'industrie a perturbé la production dans les secteurs de l'automobile et de l'électronique, obligeant certaines entreprises à réduire leur production, et les appels se multiplient pour réduire la dépendance à l'égard d'autres pays pour les semi-conducteurs.

Les projets de loi adoptent des approches différentes pour aborder la compétitivité des États-Unis par rapport à la Chine sur un large éventail de questions, ainsi que sur le commerce et certaines dispositions relatives au climat.

L'administration Biden a l'obligation de rappeler que les États-Unis produisaient près de 40 % de toutes les puces en 1990, alors qu'ils ne représentent aujourd'hui que 12 % de la production mondiale.