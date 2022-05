La Maison Blanche prépare des actions d'approvisionnement en diesel si nécessaire

Le président américain Joe Biden a déclaré que la lutte contre l'inflation et les prix élevés de l'essence était la priorité de l'administration.

Le prix moyen national du gazole s'élevait à 5,56 $ le gallon dimanche, loin du record de 5,58 $ établi la semaine dernière, selon l'AAA. Cela marque une augmentation de 75 % par rapport à l'année dernière.

La Maison Blanche envisage de puiser dans la réserve de mazout domestique du Nord-Est, créée en 2000 pour faire face aux problèmes d'approvisionnement et utilisée une seule fois en 2012 à la suite de l'ouragan Sandy.

L'impact d'une telle libération serait limité par la taille relativement petite de la réserve, qui ne contient qu'un million de barils de diesel, soit l'équivalent d'environ un jour d'approvisionnement dans la région.

Il y a deux semaines, les stocks de distillats américains ont atteint leur plus bas niveau depuis 2005 et se situent actuellement à 105,3 millions de barils, tandis que les stocks de la côte Est des États-Unis ont atteint leur plus bas niveau historique le 6 mai avant de rebondir au cours de la semaine la plus récente pour atteindre 22,5 millions de barils, selon les dernières données fédérales.