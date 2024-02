L'administration du président Joe Biden est sur le point d'annoncer un ajustement de sa modélisation scientifique de l'éthanol qui montrera que le carburant à base de maïs est moins efficace pour réduire les émissions de gaz à effet de serre que ce qui avait été estimé précédemment, ont déclaré à Reuters trois sources informées de ces projets.

L'ajustement, qui n'avait pas été signalé auparavant, rendra plus difficile la participation des producteurs d'éthanol aux nouveaux crédits d'impôt américains lucratifs pour les carburants aéronautiques dits durables, considérés comme cruciaux pour la croissance de l'industrie, ont déclaré les sources. Il leur restera toutefois une voie d'accès aux subventions s'ils peuvent s'associer à des producteurs de maïs qui utilisent des pratiques agricoles durables.

L'ajustement vise à mieux prendre en compte les dommages environnementaux causés par la conversion des terres en exploitations agricoles pour la culture du maïs, tout en récompensant les techniques agricoles respectueuses de l'environnement, telles que l'agriculture sans labour et les cultures couvertes, ont déclaré les sources, qui ont demandé à ne pas être nommées parce qu'elles ne sont pas autorisées à s'exprimer publiquement.

D'un point de vue politique, ce plan constituerait un terrain d'entente pour la Maison-Blanche, qui doit faire face à la pression des écologistes qui souhaitent que le monde dépende moins des exploitations agricoles pour le carburant, ainsi qu'à une industrie de l'éthanol qui cherche à survivre financièrement alors que les véhicules électriques menacent de l'évincer des routes.

À l'heure actuelle, l'éthanol est principalement utilisé comme ingrédient de l'essence, dont la consommation a atteint un plateau.

Un porte-parole de la Maison Blanche a déclaré à Reuters qu'aucune décision finale n'avait été prise concernant le modèle climatique et que "les spéculations sur les décisions sont prématurées".

Le projet de loi sur le climat signé par M. Bidens - la loi sur la réduction de l'inflation - prévoyait un crédit d'impôt de 1,25 dollar par gallon pour les producteurs de carburant aviation durable, ou SAF, afin de les aider à concurrencer le carburéacteur à base de pétrole.

L'administration s'est fixé pour objectif de fournir au moins 3 milliards de gallons de SAF par an d'ici à 2030, dans le cadre de ses efforts pour décarboniser le secteur des transports, alors qu'il est aujourd'hui proche de zéro.

Pour bénéficier du crédit d'impôt, les producteurs doivent démontrer que leur SAF a un bilan carbone inférieur de 50 % à celui du carburéacteur à base de pétrole. Le crédit d'impôt augmente pour chaque point de pourcentage au-dessus de 50 %, ce qui valorise les technologies plus propres.

En décembre, l'administration Biden a soutenu un modèle climatique privilégié par l'industrie de l'éthanol, mais elle a promis de le remanier et d'en publier les détails en mars.

Cela a alimenté une intense campagne de lobbying de la part de l'industrie et des écologistes sur la manière de quantifier des éléments tels que les dommages causés à l'environnement par les changements d'utilisation des terres et le large panier d'agriculture intelligente sur le plan climatique. (Reportage de Jarrett Renshaw, Stephanie Kelly et Leah Douglas ; Rédaction de David Gregorio)