La Maison Blanche s'attend à ce que les prochains chiffres de l'inflation soient élevés

S'adressant aux journalistes alors que le président Joe Biden s'envolait pour Los Angeles, M. Jean-Pierre a déclaré que les chiffres de l'inflation qui seront publiés à la fin de cette semaine devraient montrer davantage de preuves d'une inflation élevée.

"Nous nous attendons à ce que le chiffre de l'inflation globale soit élevé. Et nous nous attendons à ce que la guerre en Ukraine ait quelques effets sur l'inflation de base, en particulier lorsque vous regardez des choses comme les tarifs aériens et l'effet des coûts plus élevés du carburant pour avion", a-t-elle déclaré.