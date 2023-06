L'administration du président Joe Biden s'est engagée mardi à redoubler d'efforts pour lutter contre les overdoses qui ont coûté la vie à quelque 100 000 Américains l'année dernière. Elle a profité d'un sommet à la Maison Blanche pour vanter une approche à multiples facettes de la lutte contre les drogues synthétiques et illicites telles que le puissant opioïde fentanyl.

"Le sommet d'aujourd'hui est nécessaire parce que l'environnement mondial et régional de la drogue a changé de façon spectaculaire par rapport à ce qu'il était il y a quelques années", a déclaré Rahul Gupta, directeur du Bureau de la politique nationale de contrôle des drogues de la Maison-Blanche, lors du sommet organisé conjointement avec des responsables de la santé publique du Mexique et du Canada.

M. Gupta a ajouté que "les drogues de synthèse sont véritablement devenues une menace mondiale".

Les représentants de l'administration Biden ont déclaré qu'ils utiliseraient des outils tels que des médicaments pour inverser les surdoses d'opioïdes et qu'ils utiliseraient la collecte de données pour guider leurs efforts.

"Aujourd'hui, nous sommes ici pour (...) examiner comment notre réponse collective peut être améliorée et le rôle que joue la collecte de données pour sauver des vies", a déclaré M. Gupta.

Plus de 109 000 Américains sont morts l'an dernier d'une overdose, les deux tiers d'entre eux ayant été victimes de drogues synthétiques telles que le fentanyl, d'après les données communiquées lors du sommet.

Chaque année, un nombre sans précédent de personnes meurent d'overdoses et d'empoisonnements aux États-Unis, au Mexique et au Canada, a déclaré Mme Gupta.

Le secrétaire américain à la santé et aux services sociaux, Xavier Becerra, a déclaré qu'il était essentiel d'adopter une approche régionale pour faire face à la crise des overdoses et de la toxicomanie.

Le mois dernier, l'administration Biden a déclaré qu'elle cherchait à rencontrer les fabricants du médicament naloxone, utilisé pour inverser les overdoses d'opioïdes, afin d'en améliorer l'accès et d'en réduire le coût.

L'abus d'opioïdes sévit aux États-Unis depuis plus de vingt ans et a tué plus d'un demi-million d'Américains, selon des données fédérales, faisant de ces analgésiques très addictifs une crise de santé publique.

En avril, la Maison-Blanche a déclaré que les États-Unis prévoyaient d'intensifier leurs efforts pour disrupter les activités financières illicites des trafiquants de drogue impliqués dans le commerce du fentanyl en augmentant le recours aux sanctions.

Certains parlementaires américains ont demandé à l'administration Biden d'adopter une ligne plus dure et d'accroître la pression sur le Mexique pour qu'il mette un terme au trafic de fentanyl. Une poignée de législateurs républicains ont demandé à l'armée américaine de bombarder les cartels mexicains et leurs laboratoires à l'intérieur du Mexique - une proposition que l'administration Biden n'a pas retenue.