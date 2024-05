La Maison-Blanche prevoit d'annoncer mercredi de nouvelles mesures visant a soutenir le developpement de nouvelles centrales nucleaires aux Etats-Unis, une importante source potentielle d'electricite sans carbone que le gouvernement juge necessaire pour lutter contre le changement climatique.

Ces mesures, qui n'ont pas ete annoncees precedemment, visent a aider le secteur de l'energie nucleaire a faire face a l'augmentation des couts de securite et a la concurrence de centrales moins couteuses fonctionnant au gaz naturel, a l'energie eolienne et a l'energie solaire.

Les partisans du nucleaire affirment que cette technologie est essentielle pour assurer un approvisionnement important et ininterrompu en electricite sans emissions afin de repondre a la demande croissante d'electricite des centres de donnees et des vehicules electriques, tout en respectant l'objectif du president Joe Biden de decarboniser l'economie americaine d'ici a 2050.

"En cette decennie decisive pour l'action en faveur du climat, nous devons faire en sorte que le plus grand nombre possible d'outils de decarbonisation soient mis en oeuvre", a declare Ali Zaidi, conseiller national du president Joe Biden pour les questions climatiques.

Les critiques s'inquietent de l'accumulation de dechets radioactifs stockes dans les centrales du pays et mettent en garde contre les risques potentiels pour la sante humaine et la nature, notamment en cas d'accident ou de dysfonctionnement. Au debut du mois, M. Biden a signe une loi interdisant l'utilisation d'uranium enrichi provenant de Russie, premier fournisseur mondial.

Lors d'un evenement organise mercredi a la Maison Blanche et consacre au deploiement de l'energie nucleaire, l'administration Biden annoncera la creation d'un nouveau groupe charge d'identifier les moyens d'attenuer les depassements de couts et de delais dans la construction des centrales.

Ce groupe d'experts en matiere de climat, de science et de politique energetique, issus de la Maison Blanche et du ministere de l'energie, travaillera avec des promoteurs de projets, des societes d'ingenierie, d'approvisionnement et de construction, des services publics, des investisseurs, des organisations syndicales, des universitaires et des organisations non gouvernementales.

Le ministere a egalement indique que l'armee solliciterait bientot un retour d'information sur le deploiement de reacteurs avances pour fournir de l'energie a certaines installations aux Etats-Unis. Les petits reacteurs modulaires et les microreacteurs peuvent fournir une energie plus resistante aux attaques physiques et cybernetiques, aux catastrophes naturelles et a d'autres defis, a indique la Maison Blanche.

Le ministere de l'energie a egalement publie un document decrivant la securite accrue attendue des reacteurs avances. Enfin, un nouvel outil aidera les developpeurs a determiner comment reduire les couts d'investissement des nouveaux reacteurs nucleaires.

Les plus jeunes reacteurs nucleaires americains, ceux de la centrale de Vogtle en Georgie, avaient des annees de retard et des milliards de dollars de depassement de budget lorsqu'ils sont entres en service commercial en 2023 et 2024. Aucune nouvelle centrale nucleaire americaine n'est actuellement en construction.

La centrale de Vogtle est desormais la plus grande source d'energie propre des Etats-Unis, selon la Maison-Blanche.

L'energie nucleaire represente environ 19 % de la production d'electricite aux Etats-Unis, contre 4 % pour l'energie solaire et 10 % pour l'energie eolienne. (Reportage de Nichola Groom et Trevor Hunnicutt ; Redaction de Heather Timmons et Nick Zieminski)