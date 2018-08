La Maison blanche indignée par les enregistrements clandestins d'Omarosa

WASHINGTON, 13 août (Reuters) - La Maison blanche s'est indignée qu'une ancienne conseillère de Donald Trump, qui a démissionné en décembre dernier, ait enregistré clandestinement des conversations dans le cadre de ses fonctions à la présidence.

Omarosa Manigault Newman, rendue célèbre par son passage dans l'émission de téléréalité The Apprentice que présentait Trump, a fait diffuser dimanche sur NBC un extrait sonore de l'entretien qu'elle a eu avec le secrétaire général de la Maison blanche, John Kelly, avant son départ.

Dans l'interview accordée à la chaîne, elle a ajouté qu'elle avait d'autres enregistrements. "Je doit me protéger et je n'ai aucun regret à ce sujet (...) Dans cette Maison blanche, tout le monde ment, il faut veiller à ses arrières", a dit Omarosa, qui sort parallèlement un récit consacré à son passage à la Maison blanche ("Unhinged: An Insider Account of the Trump White House", Déséquilibrée: un récit de l'intérieur de la Maison blanche sous Trump, chez Gallery Books).

"Le simple fait qu'une membre de l'équipe introduise un appareil enregistreur à l'intérieur de la Situation Room de la Maison blanche démontre un mépris flagrant de notre sécurité nationale. Et aller ensuite s'en vanter sur une chaîne nationale de télévision prouve encore plus l'absence de caractère et d'intégrité de cette ancienne employée de la Maison blanche", a commenté la porte-parole de la présidence, Sarah Sanders, dans un communiqué.

Proche conseillère de Donald Trump, Kellyanne Conway a pour sa part rappelé sur ABC qu'il existait des règles de confidentialité pour les employés de la présidence.

Omarosa Manigault Newman, qui a travaillé pour l'administration de Bill Clinton et se disait démocrate, a rallié la campagne de Donald Trump en 2016.

Après l'investiture du 45e président des Etats-Unis, elle a été assistante au service des relations publiques de la Maison blanche. (Lindsay Dunsmuir Henri-Pierre André pour le service français)