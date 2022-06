La Maison blanche va désormais rémunérer ses stagiaires

WASHINGTON (Reuters) - Les stagiaires à la Maison Blanche seront dorénavant rémunérés, une réforme destinée à rendre l'institution accessible aux étudiants à faibles revenus.

Les premiers stages rémunérés débuteront à l'automne, avec une session de 14 semaines. Les stagiaires seront payés 750 dollars (700 euros) par semaine, en deux versements, a annoncé jeudi la Maison blanche dans un communiqué.

"Trop souvent, les stages fédéraux non rémunérés ont constitué un obstacle pour les étudiants et les professionnels travailleurs et talentueux, les empêchant de mettre leurs talents et leurs compétences au service du pays", justifie l'administration.

Le Congrès n'a commencé à rémunérer ses stagiaires qu'en 2019.

(Reportage Doina Chiacu, version française Lou Phily, édité par Sophie Louet)