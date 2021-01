La Maison blanche veut protéger les télécoms US de menaces comme Huawei

WASHINGTON (Reuters) - L'administration Biden va oeuvrer à protéger les réseaux de télécommunications américains des "fournisseurs non fiables" comme Huawei qui menacent la sécurité nationale des Etats-Unis, a déclaré mercredi la Maison blanche, donnant un aperçu de la position qu'elle entend adopter face au géant chinois.

Huawei se trouve de longue date dans le viseur des Etats-Unis, qui accusent l'équipementier télécoms d'être utilisé par la Chine à des fins d'espionnage, ce que nie l'entreprise.

"Les équipements de télécommunications produits par des fournisseurs non fiables, dont Huawei, sont une menace pour la sécurité des Etats-Unis et de nos alliés", a déclaré la porte-parole de la Maison blanche lors d'un point de presse quotidien.

"Nous allons nous assurer que les réseaux américains (...) n'utilisent pas d'équipement provenant de fournisseurs non fiables et nous travaillerons avec des alliés pour qu'ils sécurisent leurs réseaux de télécommunications et investissent (...) auprès d'entreprises américaines et d'entreprises alliées de confiance", a ajouté Jen Psaki.

Huawei a décliné une demande de commentaire. L'ambassade de Chine à Washington n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

Des interrogations planent sur la position que Joe Biden, investi la semaine dernière à la présidence américaine, compte adopter à l'égard de Huawei alors que son prédécesseur à la Maison blanche, Donald Trump, a placé la firme chinoise sur "liste noire" et plaidé auprès d'alliés pour les convaincre d'exclure Huawei de leurs réseaux.

Les déclarations de la Maison blanche interviennent après que la gouverneure de l'Etat de Rhode Island, Gina Raimondo, choisie par Joe Biden pour prendre la tête du département du Commerce, a soulevé des inquiétudes parmi les partisans d'une ligne dure à l'égard de la Chine en refusant mardi de s'engager à maintenir Huawei sur la liste noire de l'agence fédérale.

La nomination de Gina Raimondo doit être confirmée par le Sénat. Un vote devrait avoir lieu début février.

(Jeff Mason, Nandita Bose et Alexandra Alper; version française Jean Terzian)