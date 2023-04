La Malaisie s'est déclarée jeudi déçue par une loi de l'Union européenne interdisant les importations de produits liés à la déforestation, craignant que ses exportations d'huile de palme vers l'Union ne soient affectées.

Mercredi, le Parlement européen a approuvé une loi historique qui obligera les entreprises qui vendent des produits dans l'Union européenne à produire des informations "vérifiables" prouvant que leurs produits n'ont pas été cultivés sur des terres déboisées après 2020, sous peine de lourdes amendes.

La loi s'appliquera au soja, au bœuf, à l'huile de palme, au bois, au cacao, au café, au caoutchouc, au charbon de bois et aux produits dérivés, notamment le cuir, le chocolat et les meubles.

La Malaisie a déclaré que cette loi constituait un "effort délibéré" visant à accroître les coûts et les obstacles pour son secteur de l'huile de palme, une source essentielle de recettes d'exportation pour ce pays d'Asie du Sud-Est.

La Malaisie est le deuxième exportateur mondial d'huile de palme, utilisée dans toutes sortes de produits, du rouge à lèvres à la pizza, après l'Indonésie.

"La loi est injuste et sert principalement à protéger un marché national des oléagineux qui est inefficace et ne peut concurrencer les exportations efficaces et productives d'huile de palme de la Malaisie", a déclaré Fadillah Yusof, ministre malaisien des industries de plantation et des produits de base, dans un communiqué.

La Malaisie collabore avec l'Indonésie pour envisager une réponse appropriée à la loi, a-t-il déclaré, ajoutant que la Malaisie reste ouverte à des discussions avec l'Union européenne pour répondre aux inquiétudes suscitées par la réglementation.

La Malaisie a déclaré que la loi affecterait particulièrement les petits agriculteurs, car ils ne seraient pas en mesure de faire face aux coûts de mise en conformité.

Les petits exploitants représentent 26 %, soit environ 1,5 million d'hectares, de la superficie plantée en palmiers à huile en Malaisie. Dans le monde, plus de sept millions de petits exploitants cultivent l'huile de palme pour vivre et dépendent de ce produit pour échapper à la pauvreté.