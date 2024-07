L'économie de la Malaisie devrait avoir progressé de 5,8 % au deuxième trimestre 2024 par rapport à l'année précédente, selon les estimations préliminaires officielles publiées vendredi, grâce à l'expansion du secteur des services et à la reprise des exportations.

Le chiffre pour la période avril-juin, fourni par le département des statistiques, est à comparer à la croissance annuelle plus forte que prévu de 4,2% au premier trimestre.

Le statisticien en chef Mohd Uzir Mahidin a déclaré que la croissance estimée était tirée par le secteur des services, qui a enregistré une expansion de 5,6 % contre 4,7 % au trimestre précédent.

La croissance serait encore renforcée par de meilleures performances dans les sous-secteurs du commerce de gros et de détail, du transport et de l'entreposage, et de la finance et de l'assurance, a ajouté Mohd Uzir.

"Dans le secteur extérieur, le total des échanges, des exportations et des importations a augmenté par rapport à la même période de l'année dernière", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Les exportations de la Malaisie ont augmenté de 1,7% en juin par rapport à l'année précédente, en dessous des attentes du marché, les données du gouvernement ont montré jeudi.

Les exportations ont enregistré une croissance annuelle de 3,9 % au cours du premier semestre 2024, a déclaré le ministère du commerce.

Pour le premier semestre 2024, le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 5% par rapport à 4,1% au cours de la même période l'année dernière, selon le département des statistiques.

L'économie malaisienne devrait poursuivre sa dynamique de croissance, soutenue par des facteurs intérieurs et d'exportation, avec des perspectives positives pour le reste de l'année, a ajouté le ministère.

Le gouvernement et la banque centrale ont prévu une croissance économique de 4 à 5 % en 2024.

La semaine dernière, la banque centrale a maintenu son taux d'intérêt directeur à 3,00 %, déclarant que l'inflation resterait gérable même si elle tendait à augmenter à la suite de la réduction des subventions au diesel le mois dernier.

La Bank Negara Malaysia (BNM) a également déclaré que la résistance des dépenses intérieures, l'augmentation des exportations et la reprise des arrivées de touristes laissaient présager une vigueur soutenue de l'activité économique.

Elle a maintenu sa projection d'une inflation globale comprise entre 2 % et 3,5 % pour l'année.

Les chiffres officiels du PIB du deuxième trimestre devraient être publiés le 16 août. (Reportage de Danial Azhar ; Rédaction de Martin Petty)