La Malaisie pourrait revoir ses exportations de tourteaux de palmiste pour garantir l'approvisionnement en aliments pour poulets

La semaine dernière, la Malaisie a déclaré qu'elle arrêterait toutes les exportations de poulet à partir de juin jusqu'à ce que la production et les coûts se stabilisent dans un contexte de flambée des prix.

Le ministère des produits de base "tiendra des discussions avec d'autres parties prenantes pour revoir notre politique d'exportation de tourteaux de palmiste en faveur des poulets de chair locaux", a déclaré la ministre Zuraida Kamaruddin dans un communiqué.

"Actuellement, une grande partie de notre tourteau de palmiste est exportée pour l'industrie bovine européenne", a-t-elle ajouté.

Le ministère discutera des mesures à prendre pour assurer rapidement la disponibilité des déchets de palmiste en tant qu'aliments pour animaux pour l'industrie avicole nationale, a-t-elle ajouté.

L'alimentation des poulets est généralement composée de céréales et de soja, que la Malaisie importe. Mais l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les conditions météorologiques incertaines ont créé une pénurie mondiale, a déclaré Mme Zuraida.

"En conséquence, les poulets étaient moins nourris, ce qui a entraîné une croissance plus lente que la normale du bétail et, ce faisant, une restriction de l'approvisionnement en oiseaux", a-t-elle déclaré.

La Malaisie est le deuxième plus grand producteur et exportateur d'huile de palme au monde et produit des tourteaux de palmiste qui, selon elle, peuvent remplacer les aliments importés.