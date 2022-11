La Malaisie prévient que les incertitudes et la volatilité du marché de l'huile de palme persisteront en 2023

Le marché des huiles comestibles a été confronté à une volatilité déclenchée par les craintes de récession, l'invasion de l'Ukraine par la Russie et la limitation des exportations par les gouvernements pour protéger les réserves alimentaires nationales.

Les prix de référence de l'huile de palme brute de Malaisie ont atteint un record de 7 268 ringgit (1 586,21 $) la tonne en mars, mais les prix ont dégringolé d'environ 40 % depuis.

La "situation de l'huile de palme devrait rester incertaine en 2023", a déclaré le directeur général du Malaysian Palm Oil Board, Ahmad Parveez Ghulam Kadir, dans une présentation à un séminaire en ligne.

L'équilibre de l'offre et de la demande sera influencé par les variations des conditions météorologiques, la situation de l'emploi, la volatilité des devises et l'instabilité politique et géopolitique, a-t-il déclaré.

Ce ne sera pas "aussi facile que ces dernières années", lorsque les participants étaient capables d'anticiper le marché, a-t-il dit.

À court terme, les perturbations de l'approvisionnement en huile de palme dues aux tempêtes tropicales en Indonésie et en Malaisie, principaux producteurs, devraient se poursuivre jusqu'au premier trimestre de 2023, ce qui maintiendra les prix élevés, a déclaré Ahmad Parveez.

La saison de la mousson s'accélère en Malaisie et a déclenché des inondations dans le pays, deuxième producteur mondial d'huile de palme, au cours de la semaine dernière.

L'agence d'État Malaysian Palm Oil Council (MPOC) a déclaré que les inquiétudes concernant l'approvisionnement liées aux inondations, combinées à un ringgit plus faible, maintiendraient les prix de l'huile comestible entre 4 000 et 4 400 ringgit la tonne jusqu'à la fin décembre.

Les prix se situeraient entre 3 900 et 4 300 ringgit jusqu'en mars 2023, et baisseraient encore pour atteindre 3 800 à 4 200 ringgit au deuxième trimestre, a déclaré Wan Aishah Wan Hamid, directeur général du MPOC.

Le contrat à terme se négociait à 4 172 ringgit (910,52 $) à midi lundi.

Le MPOC prévoit que la production d'huile de palme brute de la Malaisie en 2022 diminuera pour la troisième année consécutive pour atteindre 18,08 millions de tonnes, contre 18,1 millions de tonnes l'année dernière. Il voit la production de l'Indonésie augmenter à 46,6 millions de tonnes, contre 44,7 millions de tonnes en 2021.

(1 $ = 4,5820 ringgit)