La Malaisie augmentera les salaires des fonctionnaires de plus de 13 % à partir de décembre, a déclaré mercredi le Premier ministre Anwar Ibrahim, dans un contexte de hausse des prix, de faiblesse du ringgit et de projets de réforme des subventions.

Anwar s'était auparavant engagé à réduire les subventions et à augmenter les impôts cette année, tout en réorientant l'aide financière vers les plus démunis. Les analystes ont mis en évidence les risques d'inflation et d'augmentation des coûts du carburant liés aux réductions prévues, dans un contexte de baisse des exportations et de ralentissement de la croissance.

L'augmentation des salaires nécessitera une allocation de 10 milliards de ringgit (2,10 milliards de dollars), a déclaré M. Anwar lors d'un événement organisé à l'occasion de la fête du travail.

Le gouvernement est en train de finaliser des plans visant à garantir aux fonctionnaires un revenu mensuel minimum de plus de 2 000 ringgit, a-t-il ajouté.

Le gouvernement et la banque centrale de Malaisie prévoient une croissance économique annuelle de 4 à 5 % cette année, contre 3,7 % en 2023, ce qui représente une forte baisse par rapport au taux record de 8,7 % atteint en 2022, en 22 ans.

Le ringgit s'est affaibli de 3,9 % par rapport au dollar cette année, après être tombé en février à son plus bas niveau depuis 26 ans.

Le gouvernement et la banque centrale ont attribué sa faible performance en grande partie à des facteurs externes et ont déclaré qu'ils s'attendaient à ce qu'il se renforce cette année. (1 $ = 4,7700 ringgit) (Reportage de Danial Azhar ; Rédaction de Shri Navaratnam et Clarence Fernandez)