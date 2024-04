La Malaisie envisage de construire le plus grand parc de conception de circuits intégrés d'Asie du Sud-Est et proposera des mesures incitatives, notamment des allègements fiscaux, des subventions et des exemptions de visa, afin d'attirer les entreprises technologiques et les investisseurs internationaux, a déclaré le gouvernement lundi.

La Malaisie vise à faire de Kuala Lumpur un centre numérique régional, avec l'objectif de figurer parmi les 20 premiers pays dans l'indice mondial de l'écosystème des startups d'ici à 2030.

Le Premier ministre Anwar Ibrahim a déclaré que le projet de parc de conception de circuits intégrés s'inscrivait dans le cadre des efforts déployés par la Malaisie pour aller au-delà de l'assemblage et du test de puces en amont et se lancer dans des travaux de conception en amont à forte valeur ajoutée.

Le pays est un acteur majeur de l'industrie des semi-conducteurs, puisqu'il représente environ 13 % des activités mondiales de test et d'emballage.

Le parc, qui sera soutenu par l'État central de Selangor, accueillera des locataires de classe mondiale et collaborera avec des entreprises internationales telles que le fabricant de puces britannique Arm Holdings, a déclaré M. Anwar, sans fournir d'autres détails.

Le fonds souverain malaisien Khazanah Nasional lancera également un fonds d'investissement dans des entreprises malaisiennes innovantes à forte croissance, avec une allocation initiale de 1 milliard de ringgit (209 millions de dollars), a déclaré M. Anwar lors du sommet KL20, qui visait à lancer de nouvelles politiques de soutien aux jeunes pousses malaisiennes.

Le ministre de l'économie, Rafizi Ramli, a déclaré que le gouvernement offrirait des incitations, notamment des espaces de bureaux subventionnés, des exonérations sur les permis de travail, des services de relocalisation et des taux d'imposition réduits pour les sociétés de capital-risque étrangères, les entrepreneurs technologiques et les licornes (start-ups atteignant une valorisation d'un milliard de dollars) qui cherchent à investir en Malaisie.

"Nous voulons attirer les licornes mondiales en Malaisie, afin de créer des emplois hautement qualifiés et de grande valeur, tout en développant un vivier de futurs entrepreneurs et de hauts responsables dans le domaine de la technologie", a déclaré M. Rafizi.

(1 $ = 4,7820 ringgit) (Reportage de Rozanna Latiff et Danial Azhar ; Rédaction de John Mair)