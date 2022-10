La Malaisie prévoit que le prix de l'huile de palme brute atteindra une moyenne de 4 300 rgt par tonne en 2023

La Malaisie a prévu vendredi que le prix de l'huile de palme brute serait en moyenne de 4 300 ringgit (928,93 $) par tonne en 2023, en baisse par rapport aux 5 000 ringgit de cette année.

Ce chiffre est plus élevé que la moyenne des 10 dernières années, qui était de 2 685 ringgit, car l'offre mondiale d'huiles et de graisses comestibles devrait rester serrée, selon le rapport sur les perspectives économiques de la Malaisie publié en même temps que le budget. La Malaisie est le deuxième plus grand producteur mondial d'huile de palme brute.

Les prix de référence sur la bourse malaisienne ont atteint un niveau record de 7 268 ringgit (1 570,10 $) au début de l'année, alors que la pénurie de main-d'œuvre et la guerre en Ukraine ont provoqué une pénurie mondiale d'huile comestible. Les prix ont perdu près de la moitié de ces gains depuis lors.

La production d'huile de palme brute sera plus élevée l'année prochaine par rapport à 2022, a déclaré le gouvernement.

(1 $ = 4,6290 ringgit) (Reportage par la rédaction de Kuala Lumpur ; Rédaction par Mei Mei Chu ; Édition par Ana Nicolaci da Costa)