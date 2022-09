La Malaisie ramène au pays 15 victimes du racket cybercriminel cambodgien

Le sauvetage des victimes, qui sont arrivées à Kuala Lumpur mardi, intervient alors que des raids ont été menés cette semaine dans tout le Cambodge sur des réseaux de cybercriminalité soupçonnés de trafiquer des personnes dans le pays pour qu'elles travaillent dans des centres d'appel de jeux illégaux et d'escroquerie.

Dans un communiqué publié tard mercredi, le ministère malaisien des affaires étrangères a déclaré avoir reçu 301 rapports de personnes piégées par les réseaux d'escroquerie au travail au Cambodge, ainsi qu'au Laos, au Myanmar et en Thaïlande.

Parmi ces personnes, 168 ont été secourues, 34 étaient placées en détention par les services d'immigration et 99 autres étaient encore recherchées, a-t-il précisé.

Les victimes de ces rackets disent avoir été attirées au Cambodge par des promesses d'emplois bien rémunérés dans des casinos et des hôtels, mais avoir été forcées de vivre dans des complexes et d'escroquer les utilisateurs en ligne avec des romances sur Internet et des cryptomonnaies.

Les autorités cambodgiennes ont déclaré avoir trouvé des preuves de jeux illégaux, de séquestration et de torture, de prostitution, de possession illégale d'armes, de blanchiment d'argent et de trafic d'êtres humains dans l'un des complexes.