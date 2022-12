La Malaisie retrouve le corps de la dernière personne portée disparue dans le glissement de terrain d'un camping

Le glissement de terrain s'est produit aux premières heures du 15 décembre à Batang Kali, une région vallonnée populaire située à environ 50 km (30 miles) au nord de Kuala Lumpur, alors que les campeurs dormaient dans leurs tentes. Il a dévalé le flanc d'une colline et s'est abattu sur une ferme biologique qui, selon les autorités, n'était pas autorisée à fonctionner comme camping.

Parmi les victimes, on compte 11 enfants et 14 femmes, selon le service d'incendie et de secours. Sur les 92 personnes initialement piégées dans le glissement de terrain, 61 personnes ont été retrouvées saines et sauves.

Les secouristes, qui en sont à leur neuvième jour d'opérations de recherche, ont trouvé le corps d'un garçon dans un sac de couchage en creusant dans la boue et les débris, a déclaré Suffian Abdullah, chef de la police de Hulu Selangor. On estime que le garçon était âgé d'environ sept ans.

Suffian a déclaré qu'ils pensent que toutes les victimes ont maintenant été retrouvées, mais que les opérations de recherche vont se poursuivre pour aider aux enquêtes.

Les enquêtes initiales ont révélé que la terre est tombée d'une hauteur estimée à 30 mètres (100 pieds) et a recouvert une zone d'environ huit acres.

Les glissements de terrain sont fréquents en Malaisie, mais généralement seulement après de fortes pluies. Les inondations sont fréquentes, avec plus de 72 000 personnes déplacées jusqu'à présent cette année par des pluies torrentielles dans tout le pays.