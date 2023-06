La Malaisie mettra en œuvre des réformes cette année pour faciliter la cotation des entreprises sur la bourse nationale, a déclaré lundi le Premier ministre Anwar Ibrahim.

Le régulateur des valeurs mobilières et la bourse mettront en œuvre des réformes visant à accélérer le processus d'introduction en bourse et à réduire le temps utile pour garantir la compétitivité et l'attractivité de la Malaisie, a déclaré M. Anwar lors d'un événement industriel. (Reportage de Rozanna Latiff ; Rédaction de Martin Petty)