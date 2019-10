La Mary Kay Foundation verse une subvention de 3,1 millions USD en faveur de la recherche contre le cancer et des refuges pour les victimes de violences domestiques

La Mary Kay FoundationSM a récemment versé plus de 3 millions USD en faveur de la recherche contre le cancer et de plusieurs refuges pour les victimes de violences domestiques à travers le pays. La Mary Kay Foundation a été créée en 1996 avec pour principal objectif l'éradication des cancers qui touchent les femmes. En 2000, la Fondation s'est développée pour inclure l'éradication des violences domestiques dans le cadre de sa mission.

100 refuges pour les victimes de violence domestique à travers le pays, notamment à Porto Rico et dans les îles Vierges, ont chacun reçu 20 000 USD, soit un total de 2 millions USD. La Fondation s'engage à financer le travail salvateur des refuges pour les femmes, et le programme annuel de subvention des refuges répond à des besoins financiers cruciaux, notamment en matière d'abris d'urgence, d'hébergement temporaire, de conseil et d'assistance juridique. L'ensemble de ces ressources aident les femmes et les enfants qui cherchent un refuge et un soutien pour mettre fin à une vie de maltraitance.

Tandis que la majorité des bénéficiaires de subventions pour les refuges des victimes de violences domestiques utilise les fonds sans restrictions pour leurs dépenses de fonctionnement nécessaires, d'autres procéderont à des réparations ainsi qu'à des rénovations des installations, ou ajouteront des programmes et des ressources en fonction des besoins uniques de leur refuge et des clients qu'ils desservent. Le refuge Margie's Haven House à Heber Springs, dans l'Arkansas, prévoit par exemple d'utiliser sa subvention pour acquérir un véhicule dédié au transport de ses clients vers un lieu sécurisé. Dans le comté Decatur/Macon, dans l'Illinois, ainsi que dans quatre comtés voisins, les fonds de Dove, Inc. seront utilisés pour faire face à des dépenses permettant d'accroître la sécurité à l'entrée de leur refuge. La porte extérieure du refuge sera remplacée par une porte en fibre de verre, et un mur intérieur ainsi qu'une porte supplémentaire seront ajoutés à l'accueil.

Près de 400 000 femmes et enfants bénéficieront de services de soutien et de ressources gratuites contre les violences domestiques, au travers des 100 agences subventionnées.

Après avoir examiné plus de 70 candidatures, le Comité d'examen et de recherche de la Mary Kay Foundation a versé 100 000 USD de subventions à 11 organismes de recherche contre le cancer à travers le pays, soit un total de 1,1 million USD. Les bénéficiaires d'une subvention cette année incluent les organismes de recherche leaders suivants :

La Faculté de médecine Albert Einstein

L'École de médecine de l'université Case Western Reserve

L'université de Georgetown

L'université d'État du Michigan

L'université de Californie, San Francisco

Le Centre médical de l’université du Kansas

L'université de Notre Dame

L'université de l'Utah

Le Centre médical du Sud-Ouest de l'université du Texas

Le Centre médical de l'université Vanderbilt

Weill Cornell Medicine

« À la Mary Kay Foundation, nous œuvrons pour aider les femmes à améliorer leurs conditions de vie, ainsi qu'à vivre au mieux leur vie », a déclaré Michael Lunceford, président du conseil d'administration de la Mary Kay Foundation. « Notre Fondation entend y parvenir de deux manières principales : en finançant la recherche de pointe dans le cadre de notre mission visant à éradiquer les cancers affectant les femmes, et en fournissant des ressources aux refuges pour les victimes de violences domestiques à travers le pays, afin qu'ils puissent aider les rescapées. »

Les subventions 2019 de recherche contre le cancer de la Fondation permettront de soutenir de nombreuses études innovantes. À l'École de médecine de l'université Case Western Reserve, le Dr Stefanie Avril mène actuellement une recherche novatrice visant à exploiter le système immunitaire du corps pour éradiquer le cancer du sein. À l'université de Georgetown, le professeur assistant Dr Cecil Han utilisera la subvention pour approfondir sa recherche sur la manière dont la modification des voies métaboliques peut impacter la croissance rapide et le développement des cellules cancéreuses de l'ovaire au stade précoce. Enfin, au Centre médical de l'université du Kansas, le Dr Priyanka Sharma s'appuiera sur ses 15 années d'expérience afin de poursuivre ses efforts de recherche sur le cancer du sein triple négatif, les agents ciblés novateurs, la génétique du cancer du sein, et la chimiothérapie néo-adjuvante, dans l'espoir de découvrir des traitements efficaces pour certaines des formes les plus agressives du cancer du sein.

« Nous avons constaté que les subventions précédentes ont conduit à des percées novatrices dans le cadre du cancer du sein, de l'utérus, du col de l'utérus, et de l'ovaire, et nous sommes impatients de découvrir les contributions des bénéficiaires de cette année en faveur de la recherche », a déclaré M. Lunceford. « En fournissant un soutien continu à ces scientifiques et à ces organismes, nous savons que nous contribuons à améliorer la vie des femmes partout dans le monde. »

Au cours de plus de deux décennies, The Mary Kay FoundationSM a distribué plus de 80 millions USD à des refuges pour femmes et à des prestataires de services luttant contre la violence domestique, ainsi qu’à des programmes de recherche sur le cancer et autres causes connexes dans l’ensemble des États-Unis.

À propos de The Mary Kay Foundation℠

Guidée par le rêve de Mary Kay Ash qui est d’améliorer partout la vie des femmes, The Mary Kay FoundationSM lève des fonds et les distribue pour investir dans la recherche de pointe sur le cancer, trouver des traitements contre les cancers féminins, et mettre fin aux violences domestiques faites aux femmes. Depuis 1996, The Mary Kay FoundationSM a contribué pour plus de 80 millions USD au soutien financier d’organisations qui défendent sa double mission. En outre, la Fondation soutient des initiatives de prise de conscience, des programmes de sensibilisation des communautés, et se bat pour que la législation garantisse aux femmes la santé et la sécurité. Ensemble, nous pouvons rendre le monde meilleur pour les femmes. Pour en savoir plus sur comment éduquer, se mobiliser, être volontaire, verser des dons, ou se joindre au travail vital de soutien et de libération des femmes, rendez-vous sur le site marykayfoundation.org, retrouvez-nous sur Facebook et Instagram, ou suivez-nous sur Twitter.

