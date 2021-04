La Minute Durable : Crypto-pollution et innovation japonaise

Le Bitcoin, c’est pas très GREEN

Un débat déjà en cours :

Valeurs purement spéculatives pour les uns, nouvelle valeur refuge pour les autres, Bitcoin, Ethereum et autres Ripple ont attiré l’attention des investisseurs en 2020 et en ce début d’année 2021. Le débat existe également sur le fait de savoir si ce type d’actifs peuvent être considérés comme étant de la monnaie ou non. Beaucoup d’universitaires avancent que ce n’est pas le cas, préférant leur donner le nom de crypto-actif plutôt que celui plus répandu de cryptomonnaie. En effet, il est vrai qu’objectivement, ces actifs peuvent difficilement être parés des trois caractéristiques qui ont historiquement défini les fonctions de la monnaie (unité de compte, réserve de valeur et unité de compte). La forte volatilité de ce type d’actif le disqualifie pour l’instant en ce sens ou il peine à jouer le rôle de réserve de valeur.

Un débat qui ne va cesser de grandir :

Mais un autre débat est en train de naître depuis quelques mois et le succès grandissant du Bitcoin. Pierre-Charles Pradier, maître de conférence à l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne, rappelait le 29 mars sur France culture que le Bitcoin produisait “100 kilos de CO2 à la seconde”, soit à lui seul autant que 3.5 millions de Français. Une question dont les autorités doivent s’emparer selon lui. L’indice Bitcoin Energy Consumption Index créé par l’économiste néerlandais Alex de Vries représente la consommation d’électricité de l'écosystème Bitcoin. La consommation en électricité du pays est équivalente à 0.63% de la consommation mondiale. Bitcoinland consomme plus d'électricité que la Suède et un peu moins que la Malaisie. Si le Bitcoin était un pays, il serait le 27 ème plus gros consommateur d’électricité au monde !

Source : Cambridge Centre for Alternative Finance Consommation annuelle d’électricité par pays

Source : Cambridge Centre for Alternative Finance

Cette consommation très importante d’électricité est inhérente à l’écosystème BTC et en particulier au processus de minage. En effet, le minage fournit une preuve de travail et qui vous permet de publier un bloc. Ce Bloc est récompensé en Bitcoin. Le nombre de Bitcoin total étant fini et le minage basé sur la résolution de problèmes mathématiques qui demandent une importante puissance rapide possible, on comprend aisément que pour faire son beurre dans le minage, il faut de puissants ordinateurs énergivores ! Ajoutons à cela le fait que le coût de l'électricité est une variable déterminante pour évaluer la rentabilité d’une activité de minage. Ainsi, les mineurs ont de fortes incitations à se tourner vers l’électricité la moins chère qui à l’heure actuelle reste celle produite à l’aide d’énergies fossiles.

Limex : La papier à partir de pierre

D’après les informations de Bloomberg, une start-up japonaise du nom de TBM vient d’obtenir un financement écologique pour développer un matériau du nom de Limex. Du papier obtenu à partir de calcaire, une pierre présente en abondance sur la planète, d'où il tire son nom (Limestone en anglais). Grâce à ce “papier calcaire”, l’entreprise conçoit et distribue des sacs, des cartes de visite ou encore des cartes géographiques. Le prêt, à hauteur de 33 millions de dollars, servira pour sa nouvelle usine qui doit ouvrir ce mois-ci. Le président, Nobuyo Yamasaki, s’intéresse à cette technologie depuis 2008. Toujours d’après Bloomberg, Goldman Sachs aurait déjà investi dans l’entreprise et M.Yamasaki a déclaré en 2019, vouloir introduire en bourse l’entreprise courant 2021.

Source : www.japan.go.jp

Et aussi :