La Minute Durable : Déforestation, marché ESG et Fukushima

UE un des grands responsables de la déforestation

D’après le rapport du Fonds mondial pour la nature (WWF), l'Union Européenne est le deuxième responsable de la déforestation dans le monde. Les chiffres de 2017 montrent que l’UE, de par ses importations, a causé 16% de la déforestation tropicale. Cela représente environ 200 000 hectares et 116 millions de tonnes de CO2, en 2017, selon le rapport. Les produits d’importation en cause sont l’huile de palme, le bœuf ou encore le café. Les pays les plus touchés par cette déforestation sont le Brésil, l’Argentine, l’Indonésie et le Paraguay.

WWF ne manque pas de rappeler que L’Union européenne s’était engagée à mettre fin à la déforestation en 2020.

Les moteurs de la déforestation ; Source : WWF

Le premier confinement a réduit la mortalité due à la pollution

Un rapport de Santé Publique France indique que les diminutions de dioxyde d’azote dans l’air, provoquées par la baisse du trafic routier principalement, ont permis d’éviter 1200 décès. Le confinement strict de mars 2020 a aussi permis de baisser l’exposition aux particules fines et d’éviter 2300 morts. Les particules fines provoquent environ 40 000 décès prématurés par an, le dioxyde d’azote 7000.

Source : Santé Publique France

Pas de bulle globale sur l'ESG, selon Liberum

Les travaux de Liberum montrent qu'il n'y a pas de bulle spéculative sur la thématique ESG, en dépit de l'engouement visible depuis plusieurs années pour les valeurs du secteur. MAIS, car il y a évidemment un mais, certains thèmes et niches ont de bonnes chances de se transformer en bulles, reconnaît le bureau d'études, qui rappelle qu'il faut appliquer la même rigueur analytique aux sociétés du secteur qu'aux autres et ne pas prendre pour argent comptant les promesses de lendemains ultra-bénéficiaires.

Les thèmes ESG ont surperformé le marché depuis 2019

Liberum a créé une sélection climat qui mêle des acteurs clairement fléchés de la transition énergétique (les plus à la mode) et d'autres qui sont des bénéficiaires indirects, centrée sur son marché de prédilection, l'univers britannique. Le "Climate Portfolio" créé voilà trois mois comprend ITM Power, Circassia, Persimmon, Fevertree, Blue Prism, Rightmove, Galliford Try, Eagle Eye, Luceco, Kainos, Clipper Logistics, Admiral, Smurfit Kappa, Dotdigital, Focusrite, Softcat, Integrafin, Gamma Communications, Avacta et Gamesys.

Sept pays européens vont arrêter la garantie export pour les énergies fossiles

La France, l’Allemagne, la Grande-Bretagne, l’Espagne, les Pays-Bas, le Danemark et la Suède vont s’engager à cesser les garanties publiques d’exportation pour les projets d’énergies fossiles. Ils ont lancé hier la coalition Export Finance for Future (E3F). Historiquement, les agences publiques de financement ont une grande partie de leur portfolio qui comprend des infrastructures pour le charbon, le pétrole et le gaz. Les livraisons sont soutenues par des garanties de financement contre les pertes à l’étranger. Bruno Le Maire a déclaré que la France était déterminée à stopper toute garantie export pour le financement d’énergies fossiles, en tenant compte des spécificités de chaque nation et de l’impact sur l’emploi. Il espère que Joe Biden se joindra à cette démarche. Les sept pays vont également s'engager à soutenir des projets respectant l’environnement et la transparence sur les politiques de financement des exportations.

Le Japon va déverser en mer les eaux contaminées de Fukushima

Le Japon va déverser en mer plus d'un million de tonnes d'eaux contaminées par la catastrophe de la centrale nucléaire de Fukushima, a annoncé mardi le gouvernement, une décision face à laquelle l'industrie japonaise de la pêche et des pays voisins dont la Chine et la Corée du Sud ont affiché leur opposition.

Cette opération débutera dans environ deux ans, car l'opérateur de la centrale, Tokyo Electric Power, doit d’abord filtrer les eaux pour éliminer les isotopes nocifs et obtenir les autorisations des régulateurs nationaux et internationaux.

La Chine a qualifié la décision du Japon d'"extrêmement irresponsable". La Corée du Sud a exprimé de "sérieuses préoccupations" sur "l’impact direct et indirect" sur la sécurité de la population sud-coréenne et de l'environnement du pays. Finalement, les syndicats de la pêche à Fukushima ont par le passé appelé le gouvernement japonais à ne pas déverser en mer les eaux contaminées, estimant que cela aurait un "impact catastrophique" sur l'industrie.

Fukushima: Plus de 1,100 réservoirs d’eau irradiée sont stockés dans la centrale nucléaire pour un total de 1,3 million de tonnes d’eau contaminées

Photo : Koji ito Yomiuri - AFP