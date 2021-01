Lyxor Asset Management, filiale du groupe Société Générale, a publié une liste de 150 ETF dans une optique de transparence envers les investisseurs en ce qui concerne l’impact écologique de ses fonds négociés en bourse. La société mesure l'alignement de ses ETF actions et obligations d'entreprises sur les objectifs climatiques des accords de Paris. En bref, elle a mis en place une méthodologie qui, grâce à la fourniture de données par Trucost (qui appartient désormais à Standard & Poor’s et s’autoproclame “gold standard” de la fourniture de données pour se prémunir des risques climatiques), lui permet de calculer les émissions passées et anticipées grâce à des modèles complexes. Le but est de classer les fonds en fonction des variations de température engendrées par les émissions de gaz à effet de serre des entreprises qui les composent.

Parmi les 150 fonds négociés en bourse que Lyxor passe au crible, 21 affichent des trajectoires qui mènent à un réchauffement climatique inférieur à 1.5°C par rapport à l’ère pré-industrielle mais 91 affichent une trajectoire conduisant à un réchauffement climatique supérieur à 3°C. Pour rappel, les Accords de Paris sont juridiquement contraignants et ont pour objectif de limiter le réchauffement climatique à un niveau bien inférieur à 2 degrés Celsius, de préférence à 1.5 degré Celsius, par rapport au niveau préindustriel. De plus, “pour concrétiser cet objectif de température à long terme, les pays visent à atteindre le plus rapidement possible le pic mondial des émissions de gaz à effet de serre afin de parvenir à un monde climatiquement neutre d’ici le milieu du siècle” (CCNUCC).

Tout d’abord, les énergies renouvelables bénéficient de coûts marginaux proches de zéro. Une fois les panneaux et les turbines en place, ils constituent la technologie la moins chère pour produire un MWh d'électricité supplémentaire, car le vent et le soleil sont disponibles gratuitement, alors que les centrales à énergie fossile doivent payer pour le gaz ou le charbon. La seconde étape qui est prise en compte lors de l’investissement est le coût du cycle de vie de l'électricité. En bref, quel est le coût total de la production d'un MWh d'électricité pendant la durée de vie de l'actif. Sur ce point, les énergies renouvelables sont maintenant moins coûteuses que les énergies fossiles et l’écart risque de se creuser dans les prochaines années.

Coût du cycle de vie moyen de l’électricité (source : ING Economics)

En effet, dans le contexte économique actuel, les conditions d’appels d’offre sont très favorables aux panneaux solaires et autres éoliennes. De plus, 35 GW de capacités solaires et éoliennes devraient entrer dans les systèmes électriques européens, ce qui entraînera une baisse des taux d'utilisation des centrales à combustibles fossiles.

Il reste néanmoins des points de friction qui empêchent une transition rapide vers le renouvelable. Premièrement, en prenant en compte le coût des investissements dans le réseau électrique, le point précédent n’est plus aussi clair. En effet, les réseaux électriques montrent de plus en plus leurs limites pour accueillir les énergies renouvelables dans les zones où l'offre d'énergies renouvelables est élevée (par exemple, les grands parcs éoliens et solaires dans les zones rurales) ou dans les zones où la demande d'énergie connaît une forte croissance (par exemple, les nouveaux centres de données dans les zones urbaines). Cet investissement dans les réseaux électriques requiert du temps et un coût non négligeable.

Il ne faut pas oublier également la production variable des énergies solaires et éoliennes, très dépendantes des conditions météorologiques. L’énergie fossile apporte ici une sorte de roue de secours pour permettre une alimentation continue et elle le restera sans une amélioration des capacités de stockage. Enfin, pour une transition énergétique totale, il faut que les coûts de construction de nouveaux projets solaires et éoliens soient inférieurs à ceux de l'exploitation des centrales électriques au charbon ou au gaz existantes, ce qui n’est encore malheureusement pas le cas. Pour conclure, bien que le climat économique actuel soit propice au développement des énergies renouvelables, leurs caractéristiques restent un frein à une transition à 100%.