La Minute Durable : Engie, indicateurs ESG et pollution des avions

Engie annonce sa sortie du Charbon : l’ONG Reclaim Finance pas convaincue

Engie a déclaré sortir de ses activités liées au charbon en Europe d’ici 2025 et dans le reste du monde d’ici 2027. Cette annonce forte vers la transition énergétique à première vue n’est pas suffisante pour l’ONG qui rappelle sur son blog que l’entreprise, si elle n’aura plus d’activités liées au charbon, a décidé de vendre les actifs, qui continueront donc à avoir un impact négatif sur l’environnement. De plus, les actifs invendus auraient vocation à être reconvertis. Pour Reclaim Finance, ce choix n’est pas en accord avec les impératifs de transformation écologiquement soutenable de notre économie. En effet, la directrice générale par intérim et secrétaire générale du groupe Claire Waysand a annoncé hésiter entre le gaz et la biomasse pour ce qui est de la reconversion des implantations charbonnières.

Indicateurs ESG harmonisés pour plus de transparence et une meilleure gestion des risques financiers

Même si la prise de conscience des enjeux environnementaux a été majeure en 2020, les opérateurs de marchés continueront inlassablement d’évaluer les risques financiers en essayant de maintenir le meilleur rapport possible entre risque et rendements espéré. Dans ce contexte, la clé du succès est d’obtenir l’information de la meilleure qualité possible. Les indicateurs ESG apportent une information essentielle pour la robustesse des entreprises à long terme. C’est ce qu’affirme Gabriel Wilson Otto, Responsable monde de la recherche sur le développement durable chez BNP Paribas. Il a ainsi déclaré “ESG offre des informations essentielles sur les performances et la robustesse d’une entreprise - ou d’un autre émetteur de titres - sur le long terme”. Tout l’enjeu est alors d’harmoniser cette information pour la rendre transparente et efficace en ce qui concerne la transition écologique et la gestion des risques financiers. Il a souligné la corrélation quasi-parfaite des notes attribuées dans le cadre d'une “analyse classique du risque”. Ce qui n’est pas le cas des notations ESG. Il ajoute : “Pour les notations ESG, les résultats sont beaucoup plus variables. Cela s’explique en partie par les différentes définitions de l’approche ESG et des risques induits pour les performances financières, mais aussi par le choix et la qualité des données.”

Les avions, moins polluants que ce que l’on croit ?

Airbus a publié récemment un rapport dévoilant pour la première fois l’émission en CO2 de ses avions produits en 2020. Cette stratégie de transparence fait suite à l’objectif du secteur aéronautique de diviser par deux son empreinte carbone d’ici à 2050 par rapport à 2005. Dans le détail, sur leurs 22 ans d’existence, les avions produits par airbus en 2019 vont émettre pas moins de 740 millions de tonnes de CO2. En 2020, année très difficile pour l’industrie, ce chiffre est revu à la baisse à 440 millions de tonnes de CO2. Cela représente tout de même 1 an d’émission pour toute la France pour une durée de vie de 20 ans !

Il est intéressant de considérer l’émission par passager. Pour ce faire, Airbus a pris en compte un taux d’occupation de sa flotte de 82,5%. Ainsi, les avions produits en 2019 émettraient 66,6 grammes de CO2 au kilomètre par passager et 63,5g en 2020. À titre de comparaison, les voitures mises sur le marché en 2019 entraînent une émission moyenne de 122 g/km (n'oubliez pas de prendre en compte le nombre de passagers). Enfin, les avions actuellement sur le marché émettent 90g CO2/km par passager : il y a donc une nette amélioration dans la technologie permettant ainsi de réduire de plus de 30% l’émission carbone des derniers avions produits. Comme l’indique Ludovic Dupin de chez Novethic, l’objectif de 2050 est d’avoir une flotte 90% plus efficace qu’en 2005 grâce notamment au développement sur les SAF et l’hydrogène.

Et aussi