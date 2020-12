La Minute Durable : Europe, France, écologie, quelles avancées ?

Le principe “échoué-compensé” en complément du principe “pollueur-payeur”

Dans son billet n°190, la Banque de France met en lumière les caractéristiques nécessairement inégalitaires et incertaines de la transition écologique à venir. Elle souligne la nécessité de l’implication des pouvoirs publics dans cette transition pour éviter de la faire peser uniquement sur les actionnaires et employés des secteurs fortement carbonés.

Rappelons dans un premier temps que les acteurs économiques ont à faire face à deux types de risques : le risque physique et le risque de transition. Le premier correspond au risque économique que le réchauffement climatique en tant que tel fait courir aux entreprises. Pour pallier ce risque, il convient de changer (rapidement) nos modes de production et de consommation largement liés aux énergies fossiles. Cela expose nos économies à un second type de risque, dit de transition. Ce dernier est lié à l’apparition d’”actifs échoués” (capitaux physiques, financiers et humains rendus obsolètes).

Pour affronter cette situation, le principe "échoué-compensé" viendrait en complément du principe “pollueur payeur”. Cela consiste en la mise à contribution des gagnants de cette transition via la mise en place de transferts pour financer :

l'organisation de la formation / la reconversion

une compensation pour les investisseurs perdants

le rachat d’une partie du capital physique échoué et l’organisation de son réemploi

Mais il subsiste des problèmes à court terme, et ils sont de taille ! En premier lieu, les secteurs gagnants ont pour l’instant du mal à émerger. Ils seraient donc pénalisés par des transferts trop grands vers les secteurs perdants. Ensuite, les auteurs de ce papier émettent l’hypothèse qu’une perte macro-économique nette pourrait être provoquée par cette transition. Pour le dire simplement, les gains des secteurs bas-carbone ne suffiront pas à compenser les pertes des secteurs économiques carbonés. Ce faisant, si les transferts sont impossibles entre acteurs privés, il ne reste plus que deux solutions. Laisser peser sur les travailleurs et les actionnaires des secteurs carbonés les pertes dues à cette transition, ce qui semble difficilement tenable politiquement. Pour preuve, le graphique ci-dessous qui montre à quel point des actifs échoués dans le secteur de l'extraction fossile impacterait les autres secteurs par effet de contagion.

Source : Banque de France

Dans ce contexte, les auteurs concluent à la nécessité du recours à l’endettement public. Le principe “échoué compensé” pourrait se cristalliser dans des “bad banks climatiques” . Les auteurs rappellent qu’il conviendrait d’accorder une attention particulière aux questions d'aléa-moral et d’asymétrie d’information que ce genre de politique économique pourrait induire. De plus, une coordination à l’échelle européenne pourrait donner un nouveau souffle à la construction européenne.

Rapport de l’ACPR et de l’AMF sur l'engagement climatique des entreprises En juillet 2019, les deux autorités avaient déclaré mettre en œuvre un dispositif de suivi et d’évaluation des engagements climatiques des banques, assureurs et société de gestion. Le premier rapport conjoint est sorti vendredi. L’implication dans les questions climatiques va de manière croissante sur la place financière puisque “300 engagements individuels ou collectifs ont été recensés” . Toutefois, ces chiffres ne permettent pas de quantifier le niveau d'engagement des acteurs et les deux autorités évoquent un certain nombre de pistes pour rendre plus lisibles et homogènes les déclarations d’intentions des acteurs, à savoir :

“faciliter la traçabilité des engagements pris”

“définir, des objectifs chiffrés, des échéances et un suivi de l’avancement”

“renforcer la transparence sur les méthodologies et les indicateurs retenus”

“associer la gouvernance des entités au suivi des engagements”

Accord sur la transition écologique européenne

Dans le marasme de ce week-end, marqué par la découverte d’une nouvelle souche du virus au Royaume-Uni et l’enveloppe accordée au plan de relance américain, l’Europe a signé un accord qui doit permettre une transition écologique et digitale plus efficace. Ce plan de relance historique, d’une valeur de 672,5 milliards d’euros, est qualifié de “plus grand choc d’investissement vert” par Pascal Canfin, président de la Commission environnement du Parlement européen.

Ce plan doit s’articuler autour de six grandes priorités pour permettre une transition rapide de notre modèle économique tout en favorisant la cohésion sociale et territoriale. Dans le détail, transition verte, transformation digitale, cohésion économique, productivité et compétitivité, cohésion sociale, territoriale et politique pour les générations futures. Notons que le budget vert français est quasiment entièrement financé par l’Union Européenne.

