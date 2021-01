Covid oblige, le Forum économique de Davos, qui réunit les plus grands dirigeants mondiaux, n’aura pas lieu cette année. Néanmoins, le comité a présenté son rapport annuel sur les risques mondiaux. Ce rapport est un condensé des réponses de près de 850 dirigeants d’entreprises et d’associations à un questionnaire. Il classe les risques selon deux catégories différentes : quels sont les risques les plus probables et quels sont ceux ayant l’impact le plus fort.

source: novethic.fr

Nous pouvons remarquer que les risques climatiques trustent le haut des classements. En effet, les évènements climatiques extrêmes tels que les ouragans ou les inondations se sont multipliés causant pas moins de 210 milliards de dollars de dégâts autour du monde selon Munich Re. Le classement des risques de maladies infectieuses est particulièrement intéressant à noter cette année. En effet, la crise de la Covid-19 et l’impact économique qui a suivi ont totalement modifié ce classement. Auparavant au dixième rang des conséquences du risque, les pandémies se retrouvent à la première place, devant l’inaction des gouvernements mondiaux sur le plan climatique. Elles se retrouvent même à la quatrième place des évènements les plus susceptibles d’arriver. Avec les progrès de la médecine, l’Homme a un peu oublié l’impact et la dangerosité des pandémies, pourtant encore présentes au siècle dernier.

La Chine, futur leader asiatique des investissements ESG ?

Les ETF sur les questions ESG n’ont fait que se multiplier ces dernières années et représentent pas moins de 218 milliards de dollars d’actifs dans le monde. Sur cette thématique, le continent asiatique est à la traîne derrière l’Amérique de Nord et l’Europe. Il représente moins d’un cinquième des ETF qui se négocient dans le monde (40 milliards de dollars). Et encore, ces fonds sont à 80% originaires du Japon. Le géant chinois ne pèse qu’environ 10% des échanges continentaux mais la tendance pourrait vite tourner. En effet, la croissance des ETF ESG chinois est faramineuse, avec un multiple de 18 depuis deux ans, contribuant à l’augmentation de 20% des ETF ESG asiatiques selon l’analyste de Bloomberg Esther Tang.

Le pays possède beaucoup d’actifs très attrayants dans le domaine, nous pouvons citer comme exemple l’ETF KraneShares MSCI China Environment qui a plus que doublé en 2020. Cet indice suit les performances des entreprises chinoises tournées vers l’électrique et le renouvelable comme Nio, Byd Co ou Xinyi Solar. Ces sociétés “sexys” attirent les investisseurs du monde entier.