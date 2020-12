La Minute Durable : Vers 2°C de réchauffement en 2100 Pas sûr que les batteries actuelles soient la solution

L’accord de Paris (2015) fixe un “cadre international visant à éviter un changement climatique dangereux en limitant le réchauffement de la planète à un niveau nettement inférieur à 2 °C et en poursuivant les efforts pour le limiter à 1,5 °C.” (commission européenne). Climate Action Tracker publie une étude sur les avancées faites en ce sens. Suite à la vague de déclarations d’intentions formulées par plusieurs pays au mois de novembre, l’organisation établit un comparatif entre les températures cibles et celles qui sont susceptibles d’être atteintes en l’état actuel des annonces des Etats signataires.

Carte mondiale des politiques "zéro émission net” en novembre 2020

Projections sur le réchauffement climatique d’ici 2100

Source : Climate Action Tracker

La biomasse encore moins verte que le Charbon

Selon l’ONG Biofuelwatch, trois problèmes majeurs disqualifient la Biomasse pour le titre de source d’énergie alternative au charbon. D’abord parce qu’elle nécessite de vastes étendues territoriales pour satisfaire la demande. Ensuite parce que d’un point de vue méthodologique, les émissions liées à ce type d’énergies ne sont pas prises en compte dans la “comptabilité carbone" qui elle-même sert à orienter les politiques publiques. Enfin, parce que les émissions occasionnées par la combustion de biomasse sont souvent aussi dommageables que celles occasionnées par la combustion de charbon (parfois plus). Une lettre de scientifiques adressée au parlement européen le 11 janvier 2018 va d’ailleurs en ce sens. Ces derniers y demandent à la chambre basse de ne pas autoriser les entreprises productrices d’énergie biomasse à s’afficher comme luttant contre le réchauffement climatique. Selon l’ONG Reclaim Finance, les acteurs financiers doivent s'intéresser à ce sujet car cela fait peser sur les investissements dans ce type d’entreprises des risques qui sont de trois ordres :

Risques de réputation

Risques financiers

Risques réglementaires

L’activité est très fortement portée par les subventions qui sont susceptibles de disparaître à terme avec la montée des contestations dans le débat public. Cela devrait jouer le rôle de catalyseur et accentuer ces risques.

L’éolien a le vent en poupe

Les récentes annonces des différents gouvernements européens ont mis la lumière sur un phénomène de plus en plus présent. La transition écologique s’affirme et dans ce contexte l’industrie de l’éolien offshore a un énorme potentiel de croissance. En effet, le Royaume-Uni a récemment indiqué son intention de voir la majeure partie de son électricité produite par des grands parcs éoliens toujours plus nombreux le long des côtes britanniques. De plus, certaines régions à fort potentiel comme la côte Est des États-Unis ou la Chine vont fortement se développer. Dans ce contexte, Morningstar prévoit une multiplication par huit de la capacité éolienne offshore durant la prochaine décennie, pour atteindre 222 gigawatts en 2030. Outre son immense potentiel, le marché de l’éolien offshore a vu ses coûts se réduire drastiquement (20%) sur la dernière décennie. Des nouvelles améliorations technologiques ont été apportées avec notamment des turbines plus grandes pouvant générer plus d’énergie. Morningstar envisage une baisse du coût actualisé de l’énergie de 42% à 53 dollars/mégawattheure.