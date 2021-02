ESG : Environnemental, Social et Gouvernance

Souvent, quand on parle ESG, la première chose qui vient à l’esprit c’est... des éoliennes et parfois… des batteries. On pense aux incroyables innovations latentes, qui flottent dans l’air comme autant d’opportunités qui ne demanderaient qu’à être saisies par de jeunes entrepreneurs innovants et souvent fort talentueux il faut le reconnaître. Mais c’est à la fois ne pas tenir compte de la signification de l’acronyme ESG et de l’idée sous-jacente à l’investissement ISR à savoir le développement durable.

Pour rappel, un investissement ESG est un investissement environnemental, social et de gouvernance, censé accompagner un développement économique durable, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus profond que le financement de l’innovation écologique. Le schéma ci-dessous est on ne peut plus clair. Le DD (pour les intimes), a pour objectif de “porter une vision globale sur la Terre et son évolution et envisager l'économie comme un concept qui intègre les aspects environnementaux et sociaux”.

Et justement, s’il paraît désormais clair que la grande majorité des décideurs politiques et investisseurs institutionnels ont pris conscience de l’urgence écologique la problématique sociale semble avoir été moins intégrée, c’est en tout cas ce que conclut une étude commandée par trois associations caritatives britanniques (Friends Provident Foundation, Joffe Trust et Blagrave Trust) qui ont organisé l’année dernière les “jeux olympiques ESG”. En effet, les trois associations ont publié un rapport sur l’état de l’art dans lequel ils soulignent de “sérieuses lacunes” et accusent certains gestionnaires d’actifs d’écorner la crédibilité de l’industrie de l’asset management en ne tenant pas compte des problématiques sociales. Une bonne piqûre de rappel : le “S” et le “G” comptent aussi.