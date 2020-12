L’AMF se positionne pour la réglementation des données “extra-financières”

L’AMF et son homologue néerlandaise ont toutes deux émis le souhait de créer un cadre réglementaire dans le secteur des données “extra-financières”. Les lignes qui suivent intéresseront à coup sûr les investisseurs qui se soucient de la notation ESG des entreprises auxquelles ils allouent leur capital.

L’Autorité des Marchés Financiers et son homologue néerlandaise l’AFM (Autoriteit Financiële Markten) ont appelé à la formation d’un cadre réglementaire européen en ce qui concerne la fourniture de notations, de données et de “services extra-financiers”. Le but visé d’une telle réglementation est de :

prévenir la mauvaise allocation des investissements

limiter le risque de “greenwashing”

assurer la protection des investisseurs

Une initiative qui vise à pallier l’hétérogénéité des informations fournies et le manque de transparence dans les méthodologies de notation ESG. En France, l’AMF marche sur des œufs puisque sa raison d’être institutionnelle est de veiller à la protection des épargnants et au bon fonctionnement des marchés : elle est à la frontière de sa compétence. Mais comment dans le contexte actuel, et sous la pression grandissante de l’opinion publique, ne pas se prononcer sur les pratiques des acteurs de la donnée “extra-Financière” ? D’autant que le développement du “marché ESG” lui confère un poids grandissant sur les marchés financiers, dont l’AMF est garante du bon fonctionnement. En effet, les critères ESG jouent un rôle croissant dans l’allocation d’actifs. Or les acteurs du secteur évoluent dans un environnement largement dérégulé, rendant la plupart du temps impossible la comparaison des méthodologies employées. Les études académiques s’accordent sur l’absence de convergence des notations extra-financières. Dans un article universitaire paru en 2020, Berg et al montrent (pour six agences de notations) que les scores ESG sont loins d’être parfaitement corrélés (0.54 en moyenne).

Source : Berg et al 2020

De plus, les études académiques soulignent toutes les risques que ferait peser une trop forte dépendance des investisseurs aux notes et scores délivrés par les entreprises de notation. “Qu’il s’agisse de déterminer leurs politiques d’investissement ou de remplir leurs obligations réglementaires. Ces risques porteraient notamment sur l’efficience des marchés, la stabilité financière et la crédibilité des agences de notation extra‐financières”, souligne Anne Demartini, économiste auprès de l’AMF.