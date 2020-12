La Minute Durable : plastiques, réseaux intelligents et souveraineté énergétique

L’UE sur le front de la guerre contre le plastique

L’Union européenne n’exportera plus ses déchets plastiques dangereux vers les pays non membres de l’OCDE. Ils pourront en revanche être exportés/importés entre les pays de l’organisation à condition qu’un accord soit signé entre les parties prenantes.

Le règlement délégué 2020/2174 de la commission est paru au journal officiel de l’UE. Il fait suite à la quatorzième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle qui s’est tenue en mai 2019 et valide les objectifs que l’Union s’était fixés avant la conférence en matière de transferts de déchets. Les modifications faites au règlement CE no 1013/2006 du parlement européen et du Conseil concernant ces transferts ont pour objectif de surveiller et de contrôler les exportations de plastique dangereux afin qu'ils n’aillent pas vers des pays ne disposant pas des infrastructures adéquates. Cela permettra d’éviter que ce type de déchets ne se retrouvent dans la nature mais aussi de faire peser sur les pays les plus pauvres la charge du recyclage des plastiques dangereux.

Les déchets plastiques considérés comme étant facilement recyclables pourront en revanche continuer à être exportés vers les pays non membres de l’OCDE.

USA : vers une réduction des coûts de stockage des batteries de longue durée

Le département de l’énergie américain a publié au mois de décembre une feuille de route pour le développement de sa filière de stockage d’énergie. C’est un secteur d’activité stratégique qui décidera de l’autonomie énergétique future des Etats-Unis. Dans ce domaine, c’est l’Asie qui est largement en avance pour l’instant. Il s’agit donc pour l’administration américaine de ne pas rater le coche du "megatrend" de la transition écologique en étant présent sur le marché des batteries automobiles mais surtout en devenant un champion du mix énergétique. En effet, la transition écologique passera nécessairement par la mise au point de réseaux d'électricité intelligents. Or, le stockage de l’énergie est un problème opérationnel majeur pour la mise en œuvre de “Smart Grids”. Être en pointe sur les technologies de stockage ouvrira des perspectives de croissance importantes.

La transition écologique passera par le mix énergétique via les SMART GRIDS

source : xpair.com L’objectif affiché est ambitieux puisqu’il s’agit ni plus ni moins de “développer et fabriquer sur le marché intérieur des technologies de stockage de l'énergie qui puissent répondre à toutes les demandes du marché américain d'ici 2030”. La stratégie du département de l’énergie repose sur trois concepts : “Innover ici” “Fabriquer ici” “Déployer partout” Le déploiement de cette feuille de route permettra une réduction du coût de stockage de 90% par rapport à 2020 pour les applications “fixes”. L’objectif de cette réduction drastique des coûts est de favoriser la viabilité d’un large éventail d’applications et d’être opérationnel sur un grand nombre de marchés. Le coût de fabrication d’un bloc de batterie devrait baisser de 44% d’ici 2030 pour un véhicule d’une autonomie de 480 Km.

L’Europe autosuffisante en batterie d’ici 2025 ?

A l’heure actuelle 80% des batteries lithium-ion mondiales sont produites en Chine, cette situation n’est pas acceptable pour Bruno Le Maire qui déclare que "Nous n’avons pas vocation à avoir une industrie automobile dont le tiers de la valeur dépend des pays asiatiques, c’est une question de souveraineté technologique ». Ainsi, la France et l’Allemagne ont l’ambition de créer un “Airbus des batteries” avec un premier investissement de cinq milliards d’euros de financement européen. Outre cet enjeu stratégique, l’impact environnemental n’est pas à négliger. L’Union Européenne souhaiterait faire passer des normes pour fixer l’impact carbone de la production de batteries. Il faut "construire une filière de production de batterie qui soit la plus respectueuse de l’environnement possible" selon Bruno Lemaire.

Cette ambition européenne a déjà été bien comprise par Tesla. Le géant californien a présenté la plus grande usine de production de batteries au monde qui devrait voir le jour en 2021 à Berlin.

Lombard Odier : L’investissement dans le capital naturel

Le gestionnaire d’actifs Lombard Odier a décidé de créer un nouveau véhicule d’investissement dans la nature via sa nouvelle stratégie Natural Capital. Ce portefeuille, composé de 40 à 50 entreprises, met en avant une économie circulaire qui valorise les bienfaits de la nature tout en la préservant. Les entreprises sélectionnées doivent se fixer des objectifs clairs et mesurables et adopter des structures de gouvernance adaptées au capital naturel. De plus, celles-ci sont bien positionnées pour profiter des quatre opportunités proposées par le capital naturel : la bio-économie circulaire à travers les biomatériaux, l’agriculture intelligente ou les solutions pour l’eau ; l’utilisation efficace des ressources par le biais de nouveaux matériaux de performance ou des avancées de l’industrie 4.0 ; une gestion axée sur les résultats et enfin via le zéro déchet grâce à des chaînes d’approvisionnement intelligentes et des infrastructures innovantes. Pour démontrer l’impact écologique positif, Lombard Odier IM s’engage à produire des rapports de durabilité réguliers.