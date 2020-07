La Minute MACRO 0 06/07/2020 | 12:30 Envoyer par e-mail :

Le week-end a été rythmé par des mises à jour plutôt moroses concernant la pandémie de coronavirus. Après avoir fêté l'Independance Day, les nouveaux cas aux Etats-Unis progressent fortement. L'Afrique du Sud enregistre un record de nouveau cas et l'Iran un record de décès. Mais le marché action semble à l'abri de ces mauvaises nouvelles, les bourses européennes s'étant rallier aux bourses asiatiques qui ont clôturé en fortes hausses ce matin. France. Le président français Emmanuel Macron devrait dévoiler un nouveau cabinet aujourd'hui, après qu'Edouard Philippe ait démissionné de son poste de premier ministre vendredi dernier et que Jean Castex a été nommé comme nouveau premier ministre. Par ailleurs, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a déclaré hier dans une interview : " Je ne dis pas du tout que nous soyons sortis d'affaire, c'est une crise très grave. En plus, ses effets sur l'emploi sont décalés dans le temps, donc ils sont à venir, mais la reprise se déroule au moins aussi bien que nous l'avions prévu et peut-être même un peu mieux". La dernière mise à jour des prévisions de la Banque de France prévoit une contraction de 15 % du PIB au deuxième trimestre et une contraction de 10 % du PIB pour l'année entière. Les estimations doivent être actualisés dès demain. Allemagne. Outre-Rhin, les commandes ont connu une forte reprise, augmentant de 10,4 % en mai, contre -26,2 % en avril. Sur l'année, les commandes industrielles sont toujours en baisse de près de 30 %. Après deux mois dévastateurs, l'augmentation d'aujourd'hui est la plus importante jamais enregistrée. De plus, si les nouvelles commandes en provenance des pays de la zone euro ont augmenté de plus de 20 %, la demande en dehors de la zone euro n'a augmenté que de 2 %. United-Kingdom. A l'issu d'un entretien téléphonique entre Boris Johnson et Uhuru Kenyatta, le Royaume-Uni et le Kenya ont convenu d'entamer des négociations en vue d'un accord commercial dès que le Brexit sera effectif. Etats-Unis. La croissance du T3 2020 ne devrait pas être aussi forte que prévu. Goldman Sachs s'attend donc à une contraction plus importante de l'économie américaine cette année. Ses économistes s'attendent maintenant à une chute du PIB de 4,6 %, contre 4,2 % auparavant. Par ailleurs, l'indice ISM non manufacturier doit être publié aujourd'hui à 16h00. Le consensus prévoit une hausse plus modeste que le secteur manufacturier à 50. Thaïlande. L'inflation en Thaïlande est restée négative pour le quatrième mois consécutif. Cependant, le taux de -1,6 % relevé pour juin, constitue une reprise significative après le creux de -3,4 % atteint en mai. La médiane du consensus prévoyait une amélioration modeste à -3,1 %. Singapour. Les mesures de confinement mises en place depuis début avril pour contenir la pandémie de coronavirus ont eu un impact négatif sur les dépenses. Les ventes au détail de Singapour se sont en effet effondrées de 52,1 % en mai par rapport à l'année précédente, alors que le consensus était de -47 %. Les ventes de biens et services essentiels sont toutefois épargnées par cette baisse ; les ventes des supermarchés ont continué d'enregistrer de fortes hausses. Source : Department of Statistics Singapore

Les news étonnantes et inattendues



Tesla. Elon Musk a tenu sa promesse de produire un "short shorts" pour marquer son triomphe contre les vendeurs à découvert, en dévoilant son produit sur la . Elon Musk a tenu sa promesse de produire un "short shorts" pour marquer son triomphe contre les vendeurs à découvert, en dévoilant son produit sur la boutique en ligne de Tesla . En édition limitée, le short en satin Tesla coûterait "seulement 69,420 dollars" selon le tweet d'Elon Musk. Il s'agit sans doute d'une référence ironique au prix de 420 dollars par action proposé par Musk aux actionnaires en 2018 pour faire de la société une société privée. Depuis, l'action Tesla a presque triplé son prix, en clôturant jeudi dernier à 1208.66 $.



Kanye West. Mais la news la plus surprenante du week-end a sans doute été le tweet de Kanye West indiquant qu'il a l'intention de se présenter à la présidence des États-Unis.





