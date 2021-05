La Minute Macro : Avions de chasse, Bière et Foot.

Le point news people

La nouvelle du jour, c’est le divorce d’un des couples les plus fortunés au monde, Bill et Melinda Gates. C’est l’occasion de revenir sur leur association : La fondation Gates. Elle a été créée en 2000 et est aujourd’hui considérée comme la plus grande fondation philanthropique privée des Etats-Unis. C’est aussi une des plus grandes organisations caritatives au monde, impliquée dans plusieurs combats comme la santé publique, l'éducation et le climat. La fondation a notamment financé la lutte contre la pandémie. Elle s’est associée à l’OMS, des groupes pharmaceutiques et plusieurs ONG et a alloué presque 2 milliards de dollars afin de combattre le virus.

Les Gates ont fait don de 36 milliards de dollars à leur fondation depuis 1994. L’investisseur et ami du couple, Warren Buffett, à lui aussi mis la main à la poche, puisque depuis 2006 il aurait fait don de près de 30 milliards de dollars. En 2019, les actifs nets de l’association représentaient environ 45 milliards de dollars.

Allocation des ressources de la fondation en 2019 (en milliers de dollars), Source : gatesfoundation.org

Les bons comptes font les bons amis

La France s’est accordée avec l’Egypte pour la livraison de trente avions de combat Rafale. Le contrat porte sur une somme de près de 4 milliards d’euros, que l’Egypte financera grâce à un emprunt sur 10 ans. Dassault Aviation prend 4% à l’ouverture après l’annonce. Ce n’est pas la première fournée d'avions de combat qui part à destination du Caire. En effet, en 2015, un contrat pour 24 jets de combat avait été signé avec la France.

Un contrat qui survient après la signature d’un accord avec la Grèce plus tôt dans l’année, pour 18 appareils et un prix de 2,5 milliards d’euros.

En 2020, l’Inde avait reçu ses premiers avions d’une commande de 36. Sans oublier les 24 Rafale vendus au Qatar en 2015, pour une somme de 6,3 milliards d’€. Puis une douzaine ajoutés à la commande en 2017.

Source : SIPRI

Les supporters des Red Devils et des Gunners ne veulent plus des propriétaires Américains

La Famille Glazer propriétaire du club de Manchester United et la famille Kroenke détentrice du club d’Arsenal, subissent les retombées du projet d'une “Super League”. En effet, cette ligue qui devait réunir 12 clubs européens dans une compétition privée à fait un flop. Et les supporters de ces deux clubs anglais ont montré leur mécontentement à plusieurs reprises, en manifestant.

Du côté Mancunien, le supporters souhaitent “mettre en place un plan d’actionnariat accessible à tous et comportant des actions avec les mêmes droits de vote que celles détenus par la Famille Glazer”. Pour avoir une politique de gouvernance tournée vers les fans plutôt que vers les actionnaires.

A Londres, les légendes du club, à l’image de Henry, Bergkamp et Viera, soutiennent l’offre de rachat du club lancée par le fondateur de Spotify : Daniel Ek. Pour un montant de 2,8 milliards de dollars, selon Forbes.

Pas Oktoberfest pour la deuxième année consécutive

Hier, le ministre-président de Bavière, Markus Söder, a annoncé que la fête de la bière n’aurait pas lieu cette année. L’Oktoberfest, qui se déroule à Munich, rassemble environ six millions de personnes pour sept millions de litres de bière. Un manque à gagner conséquent pour la ville bavaroise, mais inévitable sachant la situation sanitaire. M.Söder juge le risque trop important, et priorise la dynamique de vaccination qui s'accélère actuellement.

Un record de croissance aux Etats-Unis ?

Le président de la Fed de New-York, John Williams, a déclaré que la croissance économique des Etats-Unis pour connaître son plus haut niveau depuis les années 1980. Soutenu par des politiques accommodantes et des vaccinations, il pense que le taux de croissance pourrait atteindre 7% net d’inflation. Le président réitère aussi la pensée de la banque centrale Américaines selon laquelle l’inflation est passagère, et qu'elle devrait retrouver un niveau de 2% l’année prochaine.

PIB USA (1997-2020), Source : Fed de Saint-Louis (Cliquer pour agrandir)