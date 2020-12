Eliot Reboul Analyste Suivre 11 Tous ses articles Passionné par l'histoire des idées politiques et la macro-économie, notre dernière recrue, Eliot Reboul, est un pur produit de Sciences Po Aix.

Bien que réservé, ce jeune analyste dévoile une appétence loquace pour les Large Caps, monde et Asie, et un appétit féroce pour l'analyse fondamentale des entreprises. La Minute Macro : Brexit, Vaccins : l'horizon se dégage peu à peu 24/12/2020 | 11:35 Eliot Reboul

Cela reste une rumeur pour l'instant, mais elle est reprise par tellement de monde qu'on a peine à croire que cela ne puisse pas être vrai ! Ursula Von der Leyen et Boris Johnson seraient en passe de se mettre d'accord sur un accord post-Brexit. À l'échelle mondiale, les campagnes de vaccination s'accélèrent et laissent entrevoir la sortie de la pandémie. Donald Trump tient tête au congrès en mettant à l'index le plan de relance élaboré par républicains et démocrates. Brexit : un accord sous le sapin ? La longue marche qui mène à un accord post-Brexit pourrait se terminer ce matin. Les sons de cloches sont un peu différents sur la forme, mais tous convergent vers la signature d'un accord ce matin. Pour certains, l'accord est déjà signé, pour d'autres, il est en passe de l'être. Le Premier Ministre devrait en tout cas s'exprimer en conférence de presse après s'être entretenu avec Ursula Von der Leyen. Vous l'avez compris, si l'on ne connaît pas avec précision le contenu de l'accord, pour la première fois depuis longtemps, la perspective d'un no-deal semble s'éloigner. Toutefois, il convient de rester prudent car en ce qui concerne l'issue du Brexit, les rebondissements de dernière minute sont la règle. En milieu de matinée, les marchés anticipent une issue positive des discussions en cours puisque la paire GBP/USD vaut 1.3580, un plus haut depuis mai 2018. La paire EUR/GBP quant-à elle chute concède 0.44%. Source : zonebourse.com Les campagnes de vaccination prennent de l'ampleur Les campagnes de vaccination s'accélèrent un peu partout dans le monde afin de sortir au plus vite de la pandémie. Le scénario de sortie de crise anticipé par les marchés prend peu à peu corps, et un retour à la normale semble de plus en plus envisageable. Toutefois, des sources d'incertitudes demeurent. La logistique sera t-elle au rendez-vous ? Qu'en est-il de l'acceptabilité du vaccin (notamment en France) ? Seul l'avenir nous le dira. Aux Etats-Unis, déjà un million d'Américains ont été vaccinés. Toujours en Amérique du nord, Santé Canada a donné le feu vert le 23 décembre au vaccin Moderna. C'est le deuxième à être autorisé par l'administration canadienne. Avec 40 millions de doses, ce vaccin devrait être utilisé pour vacciner plus de la moitié des adultes du pays (TVA Nouvelles). En Suisse, une première personne a été vaccinée mercredi matin dans le canton de Lucerne. Il s'agit d'une dame de 90 ans. 107 000 doses de vaccin (Pfizer/Biontech) ont été livrées à la Suisse. Outre-manche, la campagne a commencé le 8 décembre avec la vaccination de Margaret Keenan. En France la Haute autorité de santé devrait donner son accord aujourd'hui pour le vaccin du duo Pfizer/Biontech, et les premières vaccinations pourraient avoir lieu dès dimanche. Pour finir, en Chine et en Russie, les autorités ont déjà lancé leur campagne de vaccination et déploient leur propre vaccin. Plan de relance Américain : Trump fait de la résistance Hier Donald Trump a menacé de rejeter le plan de relance Américain de près de 900 milliard de dollars adopté la veille par le congrès. En cause, une enveloppe pour les ménages et les entreprises en difficulté trop légère à son goût. Et de mettre à l'index un certain nombre de mesures qu'il juge inutiles. Il a ainsi déclaré : « Je demande au Congrès d'amender ce projet de loi et d'augmenter les ridiculement faibles 600 dollars à 2 000 dollars ou 4 000 dollars pour un couple. Je demande également au Congrès de se débarrasser des éléments inutiles et coûteux de cette loi ». Une déclaration qui n'a pas affolé les marchés outre mesure puisque le S&P 500 a clôturé la séance sans tendance (+0.07%) alors que le Dow Jones a pris 0.38%. pic.twitter.com/v9Rdjz6DNu — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2020

© Zonebourse.com 2020

