La Minute Macro : CNOOC, SMIC : les relations sino-américaines se durcissent 30/11/2020 | 12:34 Eliot Reboul 30/11/2020 | 12:34 Envoyer par e-mail :

Donald Trump scelle son héritage. Il durcit encore un peu plus les relations sino-américaines en mettant sur liste noire CNOOC (China National Offshore Oil Corporation) et SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation). En Suisse, la votation dite "multinationales responsables" a conduit à un rejet de la mesure. La Chine a publié ce matin son PMI manufacturier et le Japon les chiffres sur sa production industrielle. CNOOC SMIC et Huawai rattrapés par les conflits géopolitiques L'administration Trump continue jusqu'au dernier moment de dérouler sa politique offensive face à la Chine. En effet, au début du mois le département de la défense a annoncé qu'il prévoyait d'ajouter quatre sociétés chinoises à une liste noire d'entreprises détenues par ou ayant des liens étroits avec l'armée chinoise. Cela porterait à 35 cette liste. Parmi les entreprises concernées, CNOOC (China National Offshore Oil Corporation) et SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation). China Construction Technology et China International Engineering Consulting corporation devraient aussi être affectées par cette mesure. Cette action vise à asseoir l'héritage de l'actuel président des Etats-Unis en ce qui concerne les relations sino-américaines. Et de mettre Joe Biden devant le fait accompli, en durcissant un peu plus encore les relations entre les deux pays. Pas sûr néanmoins que Biden ait besoin de cela étant donné que lui aussi promet d'être intransigeant avec Xi Jinping. Dans les faits, la mesure empêcherait les investisseurs américains d'allouer leurs fonds à ces entreprises côtées en bourse. Les spécialistes pensent que cela ne devrait pas leur porter un coup sérieux étant donnée la faible pondération des participations américaines dans ces sociétés. Votation Suisse : En Suisse ce week-end, se tenait une votation socialement et économiquement innovante. En effet, en juin dernier une question a été soulevée concernant la responsabilité des entreprises Suisses à l'étranger. La votation dite "multinationale responsable" visait à rendre les grandes entreprises Suisses responsables devant la justice fédérale pour des atteintes contre les droits humains et l'environnement commises à l'étranger. Si la mesure a recueilli le suffrage populaire, elle s'est heurtée aux cantons qui ont rejeté l'initiative, la rendant par la même caduque. Le "Röstigraben" (différence de mentalité) a joué à plein puisque tous les cantons romands (sauf le Valais) ont soutenu la mesure alors que la Suisse alémanique l'a rejetée. Les Indicateurs économiques au vert en Asie L'indice PMI manufacturier Chinois, a été publié aujourd'hui. Le mois précédent il était de 51,4 et le consensus le prévoyait à 51,6. Pour Novembre, l'indicateur est de 52,1. Il bat donc les prévisions des économistes et affiche une meilleure performance que le mois précédent. Cela reflète directement la confiance des acteurs de l'économie chinoise et une expansion de la production industrielle du pays. La production industrielle japonaise se porte mieux que ne l'avaient prévu les analystes (3,8% contre 2,3% prévu par le consensus), et un tout petit peu moins bien qu'au mois d'octobre (3,9%). Cette bonne nouvelle économique traduit certainement les efforts du gouvernement pour maintenir l'économie à flot. En effet, alors que dans plusieurs pays du monde, des manifestations contre des mesures gouvernementales de distanciation émergent, les tokyoïtes trouvent que le gouvernement reste trop laxiste (rfi). Le Japon reste toutefois bien moins touché que la plupart des pays occidentaux, (2042 décès à ce jour contre 52 212 en France et 54 363 en Italie).



Source John Hopkins University & Medicine Le Royaume-Uni interdit de nouveaux équipements Huawei Le Royaume-Uni aussi passe à l’offensive. Londres Interdit de nouveaux équipements Huawei 5G à partir de septembre 2021. Cette interdiction s’inscrit dans un projet plus large d’élimination progressive de la technologie de la firme d’ici 2027 (Financial Times) pour des raisons de sécurité nationale.









